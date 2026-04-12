Chyno y Nacho regresan con 'Radio Venezuela', un álbum que enaltece sus raíces

Chyno y Nacho llevan cada dos décadas protagonizando la banda sonora de cada fiesta. Pero, aunque han protagonizado alguna que otra pausa en la industria, esta vez han vuelto.

Y no de cualquier manera, sino con el lanzamiento de Radio Venezuela, un álbum que habla de identidad, de memoria y de orgullo por su país.

Este proyecto nace desde un lugar profundamente personal. Nacho lo ha creado junto a su sobrino Ignacio "Happy" Mendoza sin prisas, cuidando cada decisión creativa.

Y se nota desde el título. La radio fue, durante décadas, el hilo invisible que mantuvo conectados a los venezolanos, dentro y fuera del país.

Ese espíritu es el que atraviesa todo el disco, desde las voces que aparecen entre canciones hasta la manera en la que suena cada historia.

Nada es casualidad. El +58, prefijo telefónico de Venezuela, también es el número de profesionales que colaboran en el proyecto. Puede parecer un detalle menos importante, pero dice mucho de la intención: este álbum no solo habla de Venezuela, está hecho por Venezuela.

En cuanto a la lista de canciones, artistas que han construido sus carreras dentro y fuera del país se reencuentran aquí. Rawayana abre el camino con una canción que conecta con el mar y la nostalgia; 3AM aporta ritmo urbano y vulnerabilidad; Noreh y Luis Silva miran al interior del país desde el joropo; y Akapellah lleva el acento maracucho con orgullo.