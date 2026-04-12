Karol G se presenta en Coachella como mujer, latina y reina actual del "perreo"

La cantante Karol G está haciendo historia en Coachella, uno de los festivales de música más grandes y famosos de Estados Unidos, al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el evento. La colombiana ya había debutado en este festival como invitada en 2022, cuando presentó un espectáculo con referencias a artistas que abrieron puertas para la música latina en Estados Unidos como Ricky Martin, Celia Cruz y Shakira.
Coachella se realiza durante dos fines de semana, comenzó este y continúa el fin de semana del 17 al 19 de abril, en el Empire Polo Club de Indio, California, y la Bichota, como también es conocida Karol G, se presenta en ambas ocasiones, encabezando el cartel de artistas tanto de hoy como del próximo domingo.
Los otros headliners del evento son Sabrina Carpenter, quien estuvo este viernes y vuelve el 17 de abril; y Justin Bieber, con una presentación ayer y otra el 18 de abril. El nuevo hito de Carolina Giraldo Navarro (35 años), conocida artísticamente como Karol G y quien es una de las figuras más influyentes de la música urbana y latina contemporánea, generó alta expectativa entre sus fanáticos, quienes incluso a través de redes sociales bautizaron su presentación como ‘Karolchella’ y ‘Tropicoachella’.
Los seguidores de la artista esperan que la actuación también venga acompañada de un adelanto de su esperada gira Tropicoqueta Tour, anunciada para este año e inspirada en su más reciente álbum. La emoción por su presentación aumentó incluso más luego de que este martes la revista Playboy la presentó como la estrella de la portada de su edición de primavera 2026.
A solo unos días de hacer historia en el festival de música, la artista conversó con esta revista sobre temas como el amor, la libertad y la importancia del momento que atraviesa. “Cuando desperté el 1.º de enero de 2026, me dije: ‘Me elijo a mí misma. Elijo mi poder’ ”, le dijo Giraldo a Playboy en una charla en la que también habló sobre cómo encontró a su “mujer salvaje interior” y se convirtió en la persona que es hoy.
Sobre su ardua preparación para las presentaciones en el festival de música Karol G habló también el 15 de marzo, cuando pasó por la alfombra roja de la fiesta posterior a los Premios Óscar que organiza la revista Vanity Fair. “He estado trabajando tan duro soñando con esa noche. Ha sido difícil, mucho trabajo, mucha preparación, muchos detalles”, comentó la artista, que este año debutó como invitada en esa prestigiosa fiesta.
La cantante añadió que los ensayos comenzaron en enero de este año, aunque la planificación general del espectáculo arrancó desde noviembre de 2025. “Empezamos los ensayos en enero, y hemos estado una y otra vez, pero vas a ver por qué”, expuso.
Su hito en Coachella se convierte en el más reciente dentro de un listado de marcas que ha ido rompiendo durante su carrera. Por ejemplo, en 2023 hizo historia al coronarse como la primera artista femenina en alcanzar el número uno del listado musical Billboard 200 con un álbum totalmente en español, Mañana será bonito.
Con ese disco la cantante también ganó su primer Grammy Anglo al Mejor Álbum de Música Urbana en 2024, galardón que se sumó a los ocho Grammy Latinos que ha recibido a lo largo de su trayectoria; y en 2024 fue reconocida como Mujer del Año en los premios Billboard Women in Music.
Además de la Bichota, en el festival hay otra cuota colombiana con la banda Morat; y el fenómeno asiático tiene presencia con presentaciones como las de los japoneses Creepy Nuts y Fujii Kaze; el surcoreano Taemin, quien debuta como el primer solista de K-pop en el encuentro, y el grupo Katseye.