Karol G se presenta en Coachella como mujer, latina y reina actual del "perreo"

A solo unos días de hacer historia en el festival de música, la artista conversó con esta revista sobre temas como el amor, la libertad y la importancia del momento que atraviesa. “Cuando desperté el 1.º de enero de 2026, me dije: ‘Me elijo a mí misma. Elijo mi poder’ ”, le dijo Giraldo a Playboy en una charla en la que también habló sobre cómo encontró a su “mujer salvaje interior” y se convirtió en la persona que es hoy.