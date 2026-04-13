Encuentran explosivo en Copacabana, donde será el concierto de Shakira

La policía de Río de Janeiro retiró este lunes un artefacto explosivo hallado en el paseo marítimo de la playa de Copacabana, donde la cantante Shakira ofrecerá un megaconcierto gratuito el próximo 2 de mayo, informaron las autoridades.
De acuerdo con medios locales, el objeto correspondería a una granada aturdidora, un dispositivo no letal diseñado para desorientar temporalmente mediante un destello intenso y una fuerte detonación.
La Policía Civil de Río indicó que el escuadrón antibombas fue alertado por la mañana sobre la presencia de un "artefacto explosivo" en la zona.
"Al llegar, los agentes realizaron los protocolos estándar y retiraron el artefacto de forma segura. El material fue incautado y será sometido a análisis", señaló la corporación en un comunicado, sin ofrecer mayores detalles.
Imágenes difundidas por las autoridades muestran a un agente con traje especializado manipulando una caja negra de tamaño similar al de una mochila de repartidor.
La policía añadió que ya se encuentran en curso las investigaciones para esclarecer el origen del objeto y determinar posibles responsabilidades.
En los últimos días, diversas cuadrillas han trabajado en el montaje de un escenario monumental sobre la arena de Copacabana, justo frente al Copacabana Palace, donde se llevará a cabo el espectáculo de la artista colombiana.
Eventos de esta magnitud suelen congregar a millones de asistentes tanto de Brasil como del extranjero.
Según la agencia municipal Riotur, alrededor de 2.1 millones de personas acudieron el año pasado a un concierto similar encabezado por Lady Gaga, mientras que 1.6 millones asistieron al de Madonna en 2024.
Las autoridades estiman que la ciudad recibirá cerca de 3.5 millones de turistas entre marzo y junio, en el marco de una intensa temporada de eventos y espectáculos.
