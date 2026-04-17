Marlon Ochoa reacciona tras ser destituido de su cargo en el CNE

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, reaccionó en las últimas horas luego de ser destituido de su cargo mediante un juicio político en el Congreso Nacional, calificando el proceso como una “persecución y venganza”. A través de sus redes sociales, Ochoa afirmó que su salida del organismo electoral fue producto de decisiones previamente acordadas desde el poder político.

“Hoy han negociado y pagado mi condena. Como lo advertí, no hubo juicio: hubo persecución y venganza”, expresó. El exfuncionario también arremetió contra el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, a quien acusó de dirigir el proceso en su contra. “Al estilo de la Santa Inquisición, bajo la dirección de Tomás Zambrano, ejecutaron mi condena con ropaje de legalidad”, manifestó. En su declaración, Ochoa sostuvo que su destitución responde a intereses políticos ligados a supuestas irregularidades en el proceso electoral.

“En Honduras no hubo elecciones libres... se robaron las elecciones y ese es un acto de asociación terrorista que debe ser investigado. Yo soy un testigo presencial”, afirmó. Asimismo, denunció la existencia de una campaña de desprestigio en su contra y contra miembros del partido Libertad y Refundación (Libre), señalando que sectores de poder buscan silenciarlo por sus denuncias. El exconsejero aseguró además que enfrenta riesgos personales tras su destitución. “Hoy ordenan fabricar acusaciones, librar captura y empujarme a la cárcel, donde planifican mi muerte. Hay pruebas”, advirtió, sin detallar evidencias. Ochoa afirmó que no cederá ante las presiones. “No me humillaré ante los asesinos... Seguiré luchando desde donde esté. Regresaré a Honduras. La lucha no termina”, concluyó. El jueves, el diputado del Partido Libre, Marco Ramiro Lobo, reveló que el exconsejero Marlon Ochoa abandonó Honduras para "proteger su vida" y buscar asilo político en el extranjero.

Extensa jornada en el Congreso Nacional