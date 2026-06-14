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Las bellezas de Países Bajos, locura de Japón y lágrimas en debut del Mundial

La frustración de Países Bajos tras el empate, chicas lindas enamoran y los festejos de Japón tras agónico empate en su debut en el Mundial 2026.

Las bellezas de Países Bajos, locura de Japón y lágrimas en debut del Mundial
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La Selección de Japón empató 2-2 este domingo 14 de junio ante Países Bajos en un partidazo por la jornada 1 del Mundial 2026.

 Fotos EFE / FIFA / OnsOrange
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Las calles de Arlington se tiñeron por completo con los característicos colores naranjas y los cánticos que los acompañan en cada cita mundialista.

 Cortesía: OnsOrange
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El Estadio Dallas abrió sus puertas para el esperado cotejo en este fin de semana: se vivió un ambientazo tanto fuera como dentro de la cancha.
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La 'marea naranja' llenó las calles de Arlington en la previa del cotejo ante los nipones.

 Cortesía: OnsOrange
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¡Aún no olvidan! El mensaje para la Selección de Países Bajos recordando aquella falta que le sancionaron a México ante la caída de Arjen Robben en Brasil 2014.
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Pero los neerlandeses también respondieron y compartieron sus carteles en la previa del esperado encuentro.
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Las bellas chicas que estuvieron apoyando en la previa del partido mundialista en Estados Unidos.
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Las bellas rubias que enamoraron horas antes del juego correspondiente a la jornada 1 del Mundial 2026.
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Recorriendo en las afueras del inmueble también nos encontramos con estas dos bellas seguidoras de la 'Orange', que hoy esperan que su selección pueda debutar con una contundente victoria sobre los japoneses.
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¡Qué muñeca! Ella también se reportó lista para animar a la 'Naraja mécanica' en su debut contra Japón. Una de las mujeres más hermosas que acuden al estadio para vivir una experiencia mundialista.
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Ella fue otra de las que robó miradas en la previa del partido. Estuvo con la 'marea naranja' alentando en la previa.

 Cortesía: OnsOrange
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Leyendas presentes con la afición de la Naranja Mecánica: Wesley Sneijder, Klaas-Jan Huntelaar, y Tim Krul no se perdieron la fiesta en el debut mundialista de la Selección.

 Cortesía: OnsOrange
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Las lágrimas del técnico de Japón, Hajime Moriyasu, al cantar el himno de su país en su debut en el Mundial 2026 ante Países Bajos.
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En el primer tiempo, ambas selecciones propusieron, pero no pudieron romper el empate.
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Las cosas estuvieron parejas y se fueron al descanso empatando sin goles. ¡En la segunda parte se vino el festival de goles!
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Y en el minuto 51, Virgil van Dijk apareció tal y como lo hace en el Liverpool y con un testarazo rompió el empate en Estados Unidos.
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Un certero cabezazo del capitán bastó para romper la muralla japonesa que había sido imbatible.
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Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar. Kieto Nakamura, con un buen disparo sorprendió a Verbruggen, y le dio el empate a los japoneses en el 57.
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Ahí se desató la locura y lo que no pasó en la primera parte llegó en la segunda. Los neerlandeses no tardaron en dar respuesta.
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Con un magnífico lanzamiento cruzado con la izquierda de Crysencio Summerville, Países Bajos se puso en ventaja nuevamente en el minuto 64.
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Los minutos pasaron y todo parecía indicar que Países Bajos iba a sumar sus primeros puntos, pero Japón nunca bajó el ritmo...
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Con un cabezado de Ogawa en la recta final, rescató un valioso punto en el último momento.
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El tanto hizo retumbar el recinto estadounidense, escenario que fue testigo de uno de los partidazos de la jornada 1.
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La decepción de los jugadores neerlandeses no se hizo esperar: dejaron escapar tres puntos en los últimos minutos.
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Memphis Depay no salió nada contento luego del tropiezo de su selección ante Japón.
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Ahora, Países Bajos tendrá que enfrentar a Suecia en la segunda jornada y Japón lo hará ante Túnez.
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