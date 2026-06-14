Congreso definirá sustitutos temporales en el CNE tras licencias de consejeras

Tegucigalpa, Honduras.

Según explicó el titular del Legislativo, la elección de los nuevos integrantes temporales del órgano electoral no requerirá un nuevo proceso de negociación política, ya que el Congreso cuenta con una lista previamente evaluada de aspirantes.

La decisión fue confirmada por Tomás Zambrano , presidente del Congreso Nacional, quien aclaró que las funcionarias no han presentado renuncias definitivas a sus cargos, sino solicitudes formales de permiso, por lo que únicamente se procederá a designar sustitutos provisionales.

El Congreso Nacional avanzará en los próximos días con el proceso para nombrar de forma temporal a los reemplazos de las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall en el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que ambas solicitaran licencias por un período de un año.

Zambrano indicó que los nombramientos deberán surgir de la nómina de 24 autopostulantes que participaron en el proceso de selección y que fueron sometidos a evaluaciones de idoneidad profesional y personal.

"Los que van a sustituir temporal o provisionalmente a la consejera Cossette López y Ana Paola Hall tienen que elegirse de la nómina que se sometió al proceso de evaluación de su idoneidad profesional y personal", manifestó el presidente del Congreso.

La intención del Poder Legislativo es discutir y aprobar las licencias solicitadas, así como realizar la juramentación de los nuevos consejeros interinos durante las sesiones programadas para la próxima semana.

El Congreso también dejó claro que este procedimiento será independiente de las discusiones relacionadas con los nombramientos permanentes pendientes dentro de los organismos electorales del país.

En ese sentido, Zambrano explicó que las vacantes definitivas existentes tanto en el CNE como en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) serán abordadas posteriormente, una vez que se impulsen reformas a la legislación electoral.

De acuerdo con el parlamentario, estas modificaciones buscan fortalecer el funcionamiento de los órganos electorales y establecer mecanismos que garanticen mayor estabilidad institucional.

"Primero hay que llevar a cabo reformas a la Ley Electoral en la que se establecerán candados y blindajes para el funcionamiento de los plenos del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral", afirmó Zambrano.

El diputado agregó que estas medidas pretenden evitar que los integrantes de los organismos electorales abandonen sus funciones por presiones o decisiones partidarias, garantizando así la continuidad de los procesos democráticos.

La decisión sobre los relevos temporales en el CNE se produce en un momento clave para el sistema electoral hondureño, en medio de los preparativos rumbo a futuros procesos electorales y de los debates sobre reformas que buscan fortalecer la institucionalidad electoral del país.