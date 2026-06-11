Ana Paola Hall y Cossette López dejarán temporalmente sus cargos a partir del 1 de julio

Tegucigalpa, Honduras.

El diputado Éder Mejía , integrante de la Comisión Electoral del Congreso Nacional, confirmó que la petición ya fue recibida formalmente por el Poder Legislativo y que ahora corresponde al pleno analizarla y tomar las decisiones necesarias para garantizar el funcionamiento del órgano electoral.

Las dos funcionarias continuarán desempeñando sus cargos hasta el 30 de junio , fecha en la que concluirán sus funciones temporalmente para dar paso al período de licencia solicitado por un año .

El Congreso Nacional deberá nombrar en las próximas semanas a los sustitutos interinos de Ana Paola Hall y Cossette López , consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que ambas presentaran una s olicitud de licencia que entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2026.

“Se recibió lo que ya es de conocimiento público, lo que es esta licencia que están solicitando ambas consejeras. Corresponderá a este Congreso Nacional empezar las acciones de construir los consensos con las diferentes bancadas para aceptar esta licencia y poder nombrar de manera interina a los que estarán ocupando estos cargos”, manifestó el congresista.

Mejía recordó que el Congreso aprobó previamente una reforma legal que permite a los consejeros de los órganos electorales ausentarse mediante licencia y faculta al Legislativo para designar reemplazos temporales mientras dure ese período.

Según explicó el parlamentario, los nuevos funcionarios deberían ser seleccionados de la nómina de aspirantes que participó en el proceso de elección de autoridades electorales y que ya fue evaluada por la Comisión Especial Electoral.

“Lo correcto sería, y lo digo aquí al pueblo hondureño, que el pleno del Congreso Nacional elija a los dos sustitutos interinos de la lista que ya dio a conocer la Comisión Especial Electoral”, expresó.

De acuerdo con Mejía, esta alternativa brindaría mayor seguridad jurídica al proceso debido a que los aspirantes ya fueron sometidos a evaluaciones previas y demostraron cumplir los requisitos para integrar los organismos electorales.

El diputado indicó de forma indirecta que la lista de 24 postulantes que participó en el proceso de selección anterior podría servir de base para cubrir temporalmente las vacantes que dejarán Hall y López.

Asimismo, aclaró que se trata de un procedimiento distinto al de la elección en propiedad de los cargos vacantes existentes en los órganos electorales, ya que las sustituciones derivan de una licencia que puede ser suspendida en cualquier momento.

“Las personas que van a ser nombradas en estos dos cargos van a ser nombradas de forma interina”, señaló el legislador, al precisar que las consejeras mantienen la posibilidad de retomar sus funciones antes de concluir el plazo de la licencia.