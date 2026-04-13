Javier Ibarreche se casa por segunda vez con Daniela Schmill

México.

Javier Ibarreche volvió a dar el “sí” y desató conversación en redes. El crítico de cine compartió momentos de su segunda boda con Daniela Schmill, una ceremonia íntima en medio de la naturaleza que confirmó que su historia de amor sigue creciendo.

La boda, celebrada en un bosque y rodeada de luces cálidas, emociones a flor de piel y looks planeados al detalle, dejó claro que esta no fue una repetición, sino una celebración distinta para sellar su unión. Las imágenes lo dicen todo: lágrimas, sonrisas y una vibra familiar que conectó de inmediato con sus seguidores.