Javier Ibarreche se casa por segunda vez con Daniela Schmill

Javier Ibarreche volvió a dar el “sí” y desató conversación en redes. El crítico de cine compartió momentos de su segunda boda con Daniela Schmill, una ceremonia íntima en medio de la naturaleza que confirmó que su historia de amor sigue creciendo.
La boda, celebrada en un bosque y rodeada de luces cálidas, emociones a flor de piel y looks planeados al detalle, dejó claro que esta no fue una repetición, sino una celebración distinta para sellar su unión. Las imágenes lo dicen todo: lágrimas, sonrisas y una vibra familiar que conectó de inmediato con sus seguidores.
Aunque para muchos la noticia tomó por sorpresa, la realidad es que esta segunda boda ya estaba contemplada desde hace tiempo. El creador de contenido y crítico de cine mexicano ya se había casado por el civil en mayo de 2025, y desde entonces se sabía que planeaban una segunda celebración para sellar su amor de una manera más personal.
Fue el propio Javier quien compartió fragmentos de esta nueva boda a través de sus historias de Instagram. En los videos se le vio caminando junto a su esposa, conviviendo con sus invitados y visiblemente emocionado durante gran parte de la ceremonia, al grado de dejarse ver llorando en varias tomas.