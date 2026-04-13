Britney Spears ingresa en un centro de rehabilitación

California, Estados Unidos.

La cantante Britney Spears ha ingresado voluntariamente en un centro de rehabilitación, un paso que su entorno considera clave para su recuperación, cinco semanas después de ser detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, según informó la revista People magazine.

Fuentes cercanas a la artista señalan que la decisión de ingresar en un centro especializado responde a la necesidad de “dar un paso adelante” en su bienestar personal, tras un episodio que su propio equipo calificó de “completamente inexcusable”. Britney Spears ingresó en el centro el domingo.

El arresto se produjo el 4 de marzo, cuando agentes del condado de Ventura, en el sur de California, detectaron un comportamiento errático al volante. Tras someterse a varios controles para comprobar si estaba sobria, la cantante fue detenida y puesta en libertad horas más tarde.

Spears deberá comparecer ante un juez el próximo 4 de mayo por esta detención, según señala el medio The Hollywood Reporter.