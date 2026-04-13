Christian Nodal y Ángela Aguilar cancelan su boda religiosa

Christian Nodal y Ángela Aguilar planearon una boda por la iglesia para mayo de 2026; sin embargo, la ceremonia religiosa no se realizará y quedará pospuesta.
Así lo declaró el cantante de música mexicana, quien reveló los motivos por los que no cumplirán su sueño de casarse y recibir la bendición de Dios.
Fue el 24 de julio de 2024 cuando Ángela Aguilar y Christian Nodal decidieron unir sus vidas en una ceremonia civil que se llevó a cabo en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, en Cuernavaca, Morelos, un evento intimo que estuvo lleno de críticas y opiniones.
No obstante, ya tenían planeado casarse por la iglesia en 2026 y hacer una nueva fiesta con más personas.
La estrella del regional mexicano reveló en una entrevista para un medio de República Dominicana, con el periodista Moisés Salcé, que la decisión de no realizar la boda por la iglesia ya está tomada, por lo que negó que la celebración pueda llevarse a cabo como lo tenían previsto.
Christian Nodal explicó que duda que la boda se realice y que será pospuesta debido a situaciones derivadas del crimen organizado en los últimos meses.
Señaló que buscan salvaguardar la seguridad de todos, por lo que prefieren no llevar a cabo el evento por ahora.
“Nosotros habíamos hablado de casarnos en mayo, pero lo estamos posponiendo por la situación en la que está México. Nosotros queremos que sea en Zacatecas y hace poco casi explota un carro”, declaró Nodal, haciendo énfasis en que el enlace religioso no se llevará a cabo por el momento.
Cabe recordar que fue el jueves 9 de abril cuando Nodal presentó el video musical de su canción “Un vals”, una letra de amor que, según se interpreta, podría estar dedicada a una persona ideal.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la modelo que aparece en el video, según el público, tiene un gran parecido con su expareja Cazzu, lo que desató polémica de inmediato entre sus seguidores y generó conversación en redes sociales.