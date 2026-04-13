Muere Paco Silva, el líder del grupo La Tropa Colombiana

Este domingo 12 de abril, falleció Francisco Javier Silva Flores, también conocido como Paco Silva, aproximadamente a la 1:00 de la mañana en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así lo dio a conocer el grupo musical La Tropa Colombiana.
"Con profundo dolor y gran tristeza les informamos que el día de hoy a la 1:00 de la madrugada aproximadamente en la ciudad de Nuevo Laredo falleció nuestro líder y fundador de la tropa colombiana Francisco Javier Silva Torres “Paco Silva” como todos lo conocíamos nos deja un gran legado en la música y una gran escuela, buen viaje paco y algún día nos volveremos a encontrar!!!", escribieron en redes sociales.
Tras a darse a conocer la notica, en redes sociales, diversos cantantes y agrupaciones musicales enviaron lamentaron su muerte y enviaron sus condolencias a la familia del reconocido artista, con más de 40 años de trayectoria.
Asimismo, decenas de seguidores en redes sociales han compartido su pésame a la agrupación musical que encabeza Paco Silva: "descanse en paz, tremenda leyenda regia lo quiero mucho Don Paquito un beso al cielo gracias por tanta cumbia", "Paquito que te paso dejas a Monterrey con un gran dolor en el corazón todavía estoy en shock", "desde argentina sigue sonando su musica", "Mis condolencias desde Brasil Paco fue, es y será un gran maestro de la música colombiana".