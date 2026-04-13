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Muere Paco Silva, el líder del grupo La Tropa Colombiana

Tras a darse a conocer la notica, en redes sociales, diversos cantantes y agrupaciones musicales enviaron lamentaron su muerte

Muere Paco Silva, el líder del grupo La Tropa Colombiana

Falleció Francisco Javier Silva Flores, también conocido como Paco Silva.
México.

Este domingo 12 de abril, falleció Francisco Javier Silva Flores, también conocido como Paco Silva, aproximadamente a la 1:00 de la mañana en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así lo dio a conocer el grupo musical La Tropa Colombiana.

"Con profundo dolor y gran tristeza les informamos que el día de hoy a la 1:00 de la madrugada aproximadamente en la ciudad de Nuevo Laredo falleció nuestro líder y fundador de la tropa colombiana Francisco Javier Silva Torres “Paco Silva” como todos lo conocíamos nos deja un gran legado en la música y una gran escuela, buen viaje paco y algún día nos volveremos a encontrar!!!", escribieron en redes sociales.

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Tras a darse a conocer la notica, en redes sociales, diversos cantantes y agrupaciones musicales enviaron lamentaron su muerte y enviaron sus condolencias a la familia del reconocido artista, con más de 40 años de trayectoria.

Asimismo, decenas de seguidores en redes sociales han compartido su pésame a la agrupación musical que encabeza Paco Silva: "descanse en paz, tremenda leyenda regia lo quiero mucho Don Paquito un beso al cielo gracias por tanta cumbia", "Paquito que te paso dejas a Monterrey con un gran dolor en el corazón todavía estoy en shock", "desde argentina sigue sonando su musica", "Mis condolencias desde Brasil Paco fue, es y será un gran maestro de la música colombiana".

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Redacción La Prensa
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