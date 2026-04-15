Tabla posiciones Liga Nacional: Platense y Juticalpa se alejan de la liguilla

Juticalpa, Honduras.

Juticalpa FC y Platense cerraron el telón de la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras con un empate, complicando a ambos clubes en su lucha por un puesto en la liguilla del campeonato.

El partido lo comenzaron ganando los de Puerto Cortés con un gol de Erick “Yío” Puerto, quien aprovechó un balón aéreo servido por Solani Solano, definiendo en dos tiempos tras un rebote dentro del área y adelantando a los suyos en la primera parte.

Sin embargo, el duelo lo empató Aldo Fajardo, quien firmó un auténtico golazo desde fuera del área, colocando el balón en el ángulo con una definición impecable para decretar el empate entre ambos equipos, que necesitaban ganar el encuentro.