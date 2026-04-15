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Tabla posiciones Liga Nacional: Platense y Juticalpa se alejan de la liguilla

Así marcha la tabla de posiciones en Honduras tras el empate entre Juticalpa y Platense, un resultado que mantiene la pelea por la liguilla al rojo vivo.

Tabla posiciones Liga Nacional: Platense y Juticalpa se alejan de la liguilla
Juticalpa, Honduras.

Juticalpa FC y Platense cerraron el telón de la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras con un empate, complicando a ambos clubes en su lucha por un puesto en la liguilla del campeonato.

El partido lo comenzaron ganando los de Puerto Cortés con un gol de Erick “Yío” Puerto, quien aprovechó un balón aéreo servido por Solani Solano, definiendo en dos tiempos tras un rebote dentro del área y adelantando a los suyos en la primera parte.

Sin embargo, el duelo lo empató Aldo Fajardo, quien firmó un auténtico golazo desde fuera del área, colocando el balón en el ángulo con una definición impecable para decretar el empate entre ambos equipos, que necesitaban ganar el encuentro.

Juticalpa y Platense no se sacan diferencias y terminan empatando

Con este resultado , Platense y Juticalpa FC se quedaron con 15 puntos respectivamente, pero los de Raúl Cáceres se ubican en la novena posición por diferencia de goles. Ambos equipos se complican en la clasificación, ya que el sexto lugar lo ocupa Choloma con 20 unidades.

Las últimas tres jornadas serán claves en el fútbol hondureño para conocer a los seis clasificados a la liguilla, los dos primeros lugares que serán cabezas de grupos en la siguiente fase y luego conocer a sus rivales para definir al próximo campeón del balompié nacional.

En la parte alta de la tabla se encuentra al Real España como líder con 31 puntos; le sigue Motagua con 29, pero con dos partidos menos (juegan el jueves 17 ante Victoria), y luego aparece Olimpia con la misma cantidad de unidades que el Ciclón Azul, aunque con 16 jornadas disputadas.

Motagua y Olimpia recibirían fuerte castigo tras incidentes en el Nacional

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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