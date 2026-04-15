Juticalpa vs Platense, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

MINUTO 1 -- ¡ARRANCÓ EL PARTIDO!Juticalpa y Platense ya juegan su partido correspondiente a la jornada 18 del torneo Clausura 2026.

El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa más decisiva y este miércoles se disputa un partido clave en la lucha por la clasificación a las triangulares. Juticalpa FC recibe al Platense en un duelo donde la consigna es clara para ambos equipos: ganar o prácticamente despedirse de la liguilla.

El encuentro se jugará este miércoles 15 de abril de 2026 a las 7:00 p.m. en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa, y será transmitido por Deportes TVC, con el arbitraje de Luis Mejía. Este compromiso marca el cierre de la jornada 18, una fecha en la que todavía no están definidos los seis clasificados ni el equipo que descenderá, lo que aumenta la presión.

Juticalpa llega a este partido con sensaciones encontradas. Bajo la dirección del argentino Mauro Digiobbi, el equipo ha mostrado una mejora importante en su rendimiento, convirtiéndose en un rival competitivo en las últimas jornadas. Sin embargo, vienen de perder el clásico del pasado fin de semana.