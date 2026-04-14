Lamentable: Presidente de Victoria se va a los golpes con hincha en pleno partido

La Ceiba, Honduras.

¡Lamentable! El Victoria perdió por 2-5 ante el Choloma en el estadio Ceibeño en el duelo por la jornada 18 del Clausura 2026. Sin embargo, en las graderías hubo un incidente que protagonizó el presidente de la Jaiba Brava, Javier Cruz. Y es que, el club no atraviesa el mejor momento, tanto en lo futbolístico como en lo extradeportivo. La situación se trasladó a las graderías del recinto, en donde el mandatario se fue a los golpes con un aficionado. En pleno partido en el que Victoria estaba cayendo ante el Choloma, el presidente del equipo fue captado en pleno encontronazo con el hincha y las imágenes no tardaron en viralizarse.

El resultado abultado que se daba en dicho momento generó la incomodidad de los aficionados y según reportes, el presidente Javier Cruz fue increpado por un aficionado. El hincha agredió al presidente y este reaccionó en su afán de defender su integridad en pleno estadio Ceibeño, acción que fue captada por las cámaras televisivas. Según el video que ya circula en redes sociales, tanto Javier Cruz y el aficionado fueron separados por otros personas que se encontraban en dicho sector y no pasó a mayores. La situación que vive el Victoria es crítico tras caer goleados 5-2 ante el Choloma en su propia casa y esto podría enviarlos al descenso en el presente torneo Clausura. Actualmente son últimos en la tabla acumulada con 27 unidades, mientas que los cholomeños tomaron distancia y ya tienen 31.

Comunicado del Victoria

"A toda la afición, cuerpo técnico, jugadores y público en general: Quiero expresar mis más sinceras disculpas por lo sucedido en el estadio. Durante el partido, fui objeto de una ofensa por parte de un aficionado, situación que me llevó a reaccionar de una manera que reconozco no fue la correcta. Asumo completamente mi responsabilidad por haber tomado la decisión de enfrentarme, y lamento profundamente lo ocurrido. También quiero pedir disculpas a todos los aficionados que estuvieron presentes, ya que mi comportamiento no representa los valores que debemos mantener dentro y fuera del campo.