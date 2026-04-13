Victoria vs Choloma, EN VIVO: ¡Hoy se juegan una "final"! Hora y dónde ver

La Ceiba, Honduras.

¡Buscan la permanencia! Victoria y Choloma se vuelven a ver las caras una vez más en su lucha por el no descenso y este lunes 13 de abril encaran una nueva "final" para intentar mantenerse en la primera división de la Liga Nacional de Honduras.

El Estadio Ceibeño es el escenario de esta noche en un duelo que promete muchas emociones en el penúltimo juego de la jornada 18 del Clausura 2026. La zona roja está más viva que nunca y solo un punto los separa del último lugar en la tabla acumulada.

El Victoria, de momento en puesto de descenso, busca levantar de nuevo la cabeza y reponerse luego de la dura derrota 2-1 ante el Olimpia en la pasada jornada en el Estadio Nacional. La Jaiba Brava no quiere dar su brazo a torcer e intentará frenar el momento del Choloma.