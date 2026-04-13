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Tabla posiciones Honduras: Choloma se aferra y se distancia del Victoria; descenso

Choloma sorprende en el Clausura 2026 y se despega del Victoria en la lucha por la permanencia en la Liga Nacional.

  • Actualizado: 13 de abril de 2026 a las 20:43 -
  • Lesly Gutiérrez
Tabla posiciones Honduras: Choloma se aferra y se distancia del Victoria; descenso

El Choloma fue contundente y logró otro triunfo importante en la recta final del Clausura 2026.

 Fotos Alexis Palma / Cortesía Victoria (derecha)
La Ceiba, Honduras.

La pelea está que arde. Este lunes se disputó el penúltimo de la jornada 18 del torneo Clausura 2026, teniendo como protagonistas al Victoria vs Choloma en una nueva "final" para mantenerse en la Primera División del fúbol hondureño.

Las cosas en la recta final no podían estar más emocionantes y esta noche, el equipo cholomeño sorprendió al recetarle un 2-5 a la Jaiba Brava en el Estadio Ceibeño; este resultado lo hace escalar en la presente campaña y seguir alejándose del fondo.

Choloma alcanzó los 20 puntos y escaló a la sexta posición del Clausura 2026; de momento, se ilusiona incluso para avanzar en las triangulares tras bajarse a los Lobos de la UPFNM en el séptimo puesto.

Choloma sorprende: golea al Victoria en La Ceiba y sueña con la permanencia

Tras los cuatro partidos disputados de la jornada 18, el Real España se mantiene como líder del torneo con 31 unidades, pese al empate ante los universitarios. Motagua se estanca en la segunda plaza con 29 puntos tras la derrota ante el Olimpia; los Albos son terceros con la misma cantidad.

Olancho FC se adueñó de la tercera posición tras llegar a 27 unidades luego del triunfo ante Marathón (0-2), que pasó al quinto lugar con 24. CD Choloma dio la sorpresa y subió como sexto con 20 puntos tras golear por 2-5 al Victoria.

Lobos UPNFM es séptimo con 17, Génesis PN octavo con 16 y le siguen Platense y Juticalpa FC con 14. La Jaiba Brava se estanca en el último lugar con 13 puntos.

Tabla acumulada de la Liga Nacional

En la pelea por el no descenso, el Choloma se despega del último lugar. Los maquileros ahora son penúltimos con 31 y deja herido al Victoria con 27, tres de diferencia, pero con dos partidos menos con respecto a los de la zona norte.

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Redacción web
Lesly Gutiérrez

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