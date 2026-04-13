Tabla posiciones Honduras: Choloma se aferra y se distancia del Victoria; descenso

La Ceiba, Honduras.

La pelea está que arde. Este lunes se disputó el penúltimo de la jornada 18 del torneo Clausura 2026, teniendo como protagonistas al Victoria vs Choloma en una nueva "final" para mantenerse en la Primera División del fúbol hondureño.

Las cosas en la recta final no podían estar más emocionantes y esta noche, el equipo cholomeño sorprendió al recetarle un 2-5 a la Jaiba Brava en el Estadio Ceibeño; este resultado lo hace escalar en la presente campaña y seguir alejándose del fondo.

Choloma alcanzó los 20 puntos y escaló a la sexta posición del Clausura 2026; de momento, se ilusiona incluso para avanzar en las triangulares tras bajarse a los Lobos de la UPFNM en el séptimo puesto.