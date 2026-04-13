Futbolista colombiano se casó con hondureña: su mensaje desata reacciones

Futbolista colombiano contrajo matrimonio con joven hondureña y lo presumió en sus redes sociales.
Tras varios años residiendo en el país, el delantero dio un paso importante fuera de las canchas al contraer matrimonio con joven hondureña.
El delantero colombiano Roberto Riascos es el jugador que se ha casado con una joven hondureña.
Roberto Riascos cuentan con más de diez años de jugar en Honduras. Ha pasado por clubes como Vida, Marathón, Social Sol, Real Sociedad, entre otros.
Esthefania Ulloa, es la joven hondureña que dio el sí y por lo tanto se casó con el jugador colombiano Roberto Riascos.
Tras varios años residiendo en el país, el delantero dio un paso importante fuera de las canchas al contraer matrimonio con la joven hondureña Esthefany Ulloa, en una historia que refleja cómo el fútbol también une culturas y destinos.
Durante su estancia en el país, el colombiano no solo creció como futbolista, sino también como persona.
La relación entre Roberto Riascos y Esthefany Ulloa se caracterizó por la discreción, pero también por la cercanía con su entorno.
La reacción del atacante colombiano Roberto Riascos no pasó desapercibida, ya que compartió un emotivo mensaje cargado de fe y amor tras casarse con la joven hondureña.
"Gracias, mi Dios, por darme la oportunidad de dar este gran paso", comenzó diciendo el goleador colombiano Roberto Riascos tras presumir en sus redes sociales las fotografías de la boda.
"Dice tu palabra: “El que halla esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová”. Te amo, esposa amada mía", señaló Riascos.
La boda representó un momento muy especial, no solo para la pareja, sino también para familiares y amigos cercanos.
'Riascos es una persona humilde, amorosa y detallista', dijo Esthefany en su momento sobre el delantero colombiano.
Historias como la de Roberto Riascos y Esthefany Ulloa son cada vez más frecuentes en el fútbol hondureño. Muchos jugadores extranjeros llegan inicialmente por contratos cortos, pero terminan quedándose por años, construyendo relaciones personales profundas que cambian el rumbo de sus vidas.
Además del fútbol, Esthefany Ulloa disfruta de la cocina.
Riascos y la chica Ulloa demuestran su amor en las redes sociales.
Roberto Riascos llegó en el 2014 a Honduras y ha vestido la camiseta de varios clubes hondureños. Estuvo en el Vida, Marathón, Parrillas One, Social Sol y ahora en Real Sociedad.