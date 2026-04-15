En vivo: Consejera Cossette López comparece como octava testigo en juicio político

Tegucigalpa, Honduras

En este tercer día fueron convocadas como testigos las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, sin embargo, solo asistió López.

Además, testificaron José Antonio Barahona, padre de la extinta magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, y el magistrado presidente Mario Flores Urrutia, mientras que también compareció como técnico Alfredo Laínez para explicar aspectos del sistema TREP y retrasos en el cronograma electoral.

Ayer, la comisión especial en las audiencias del juicio político se escucharon las declaraciones de Marco Noé Martínez Pereira , técnico responsable del Consejo Nacional Electoral; Eduardo Enrique Fuentes Cálix , codirector electoral; y Thelma Cristina Martínez , secretaria general del CNE, quienes aportaron detalles sobre supuestas irregularidades, conflictos internos y presiones durante las labores electorales.

El testimonio de López Osorio ante la comisión del Congreso Nacional es considerado clave para esclarecer decisiones adoptadas dentro del órgano electoral que irrumpieron en momentos determinantes del proceso electoral en 2025.

La Consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio , arribó este miércoles en horas de la tarde a las instalaciones del Congreso Nacional para declarar como octava testigo en el juicio político contra Marlon Ochoa, Mario Morazán y otros altos funcionarios electorales.

López inicio su declaración afirmando que la idea era que ambas consejeras estuvieran presentes, pero por motivos de salud, Ana Paola Hall no pudo llegar.

¿Ustedes creen que lo difícil para nosotras sería comparecer ante una comisión después de todo lo que vivimos? ¿Realmente creen que esta es la parte difícil después de todo lo que vivimos?", empezó diciendo la consejera.

Asimismo defendió la veracidad de su testimonio y subrayó que su presencia responde al compromiso con la verdad.

“Cómo no vamos a tener la valentía de hablar con lo que nos sostiene, que es la verdad y por esa verdad es que estamos acá”, acotó ante la comisión.

La consejera relató que tanto ella como sus compañeras fueron víctimas directas de situaciones que se vivieron dentro del órgano electoral.

A su criterio, cualquier persona que hubiera representado un obstáculo dentro de ese contexto habría enfrentado circunstancias similares.

“Fuimos víctimas, de primera mano porque éramos las consejeras, pero cualquiera que hubiera estado ahí y hubiera estorbado de ese proyecto que solo un 19% de la población favoreció con su voto, cualquiera que hubiera estorbado, hubiera pasado por lo mismo”, manifestó.

En su testimonio también aseguró que el consejero Marlon Ochoa buscó un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) “a su medida” con el objetivo de garantizar la realización de las elecciones.

“El propósito de Ochoa era gritar fraude”, indicó.

Asimismo, señaló que los votos fueron contados en su totalidad, aunque precisó que lo que no se realizó fue un nuevo conteo de los sufragios.

López también señaló que, desde el 28 de octubre, Ochoa comenzó a denunciar públicamente un supuesto fraude electoral. Agregó que, desde octubre de 2025, el consejero afirmó en distintos medios que no se contarían con cuatro elementos clave del proceso: conectividad, transporte, biometría y antenas satelitales. Sin embargo, sostuvo que todos esos componentes finalmente estuvieron disponibles.