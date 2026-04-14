Marlon Ochoa conspiró para boicotear elecciones, dice segundo testigo en juicio político

TEGUCIGALPA

En su comparecencia como testigo, Fuentes explicó que las ausencias reiteradas del consejero Marlon Ochoa en las sesiones del pleno afectaron directamente el desarrollo de las actividades electorales.

En la segunda jornada del juicio político promovido contra funcionarios electorales, Eduardo Enrique Fuentes, actual comisionado de la Unidad de Política Limpia y excodirector del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), expuso una serie de irregularidades que, según su testimonio, incidieron en los retrasos del cronograma electoral y apuntó a la existencia de una conspiración para entorpecer el proceso.

Como ejemplo, mencionó que el 7 de julio de 2025, fecha prevista para la recepción de ofertas del Trep, "ese día colectivos del partido Libertad y Refundación (Libre) se tomaron los alrededores del CNE", lo que impidió que las empresas interesadas presentaran sus propuestas y provocó alteraciones en el calendario.

Respecto a los audios entregados por Ochoa al Ministerio Público, el funcionario indicó que en ellos se hacía referencia a un supuesto complot contra las elecciones del 30 de noviembre, hechos que, según afirmó, no se concretaron.

Añadió que, a su criterio, las actuaciones del representante de Libre estaban encaminadas a obstaculizar el proceso electoral.

"Esa conspiración que se dio a través de esos audios iba dirigida a hablar de hechos que independientemente del resultado del 30 de noviembre dieran pie para hablar de un presunto fraude, pero estos mismos audios presentados por el consejero Marlon Ochoa y reproducidos por el entonces fiscal general Johel Zelaya dieron pie para que Ochoa presentara una recusación contra la consejera Cossette López para que no conociera acerca de las labores logísticas", expuso.

Asimismo, añadió: "Ese acto de presentar esos supuestos audios y esa recusación tenía como objetivo romper el orden dentro del CNE, para el proceso e ir en contra de la legitimidad del proceso del 30 de noviembre".

Durante su intervención ante la comisión especial del Congreso, Fuentes presentó un video en el que, según señaló, se observa a representantes de Libre y del Partido Liberal protagonizando disturbios durante el escrutinio especial.

También denunció que varias actas revisadas en ese contexto terminaron siendo adulteradas.

El testigo también incorporó como evidencia otro material audiovisual en el que, de acuerdo con su versión, el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, realiza una llamada a Marlon Ochoa para indicarle que no firmara la declaratoria de elecciones.

Sostuvo que desde el partido de gobierno de ese momento y el Ministerio Público se habrían impulsado acciones para afectar el desarrollo del proceso.

"Fue un hecho notorio la violencia física, psicológica, el boicot que se dio, la interrelación que se dio desde el Ministerio Público, el despacho del consejero Marlon Ochoa y este poder del Estado (Ejecutivo) en ese momento con un objetivo claro.

Durante las elecciones generales de 2025 pasaron cosas que no deberían de suceder. Esos hechos no se deben de repetir", externó el funcionario.

Fuentes también manifestó que, cuando acudieron al Ministerio Público para denunciar posibles delitos electorales, no obtuvieron respuesta, ya que la Fiscalía no actuaba de oficio ni recibía la documentación presentada.

Finalmente, señaló que numerosas actas fueron dejadas en cero, calificando como alarmantes las razones detrás de esa decisión y afirmando que con ello "anularon la voluntad popular" de los ciudadanos que ejercieron el sufragio en esas mesas.