Primer testigo del juicio político revela oscuro intento de sustraer USB electoral

Tegucigalpa, Honduras

Marco Noé Martínez Pereira fue el primer testigo en comparecer durante la audiencia del juicio político contra Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), así como contra Marlon Ochoa, del Consejo Nacional Electoral (CNE). En su declaración, explicó que se desempeñó como técnico responsable junior del CNE desde octubre de 2024 hasta abril de 2025, y que posteriormente retomó funciones como técnico responsable de los proyectos de documentos electorales y credenciales.

Detalló que, entre sus tareas, integró la comisión evaluadora y la comisión encargada de supervisar los procesos de impresión. En ese contexto, aseguró que una memoria USB con los diseños de las actas electorales fue retirada de la imprenta sin autorización, aunque luego logró recuperarla. Advirtió que esa situación implicaba el riesgo de que los archivos fueran copiados, lo que podría derivar en la reproducción de documentos oficiales. “Para mi sorpresa, el 14 de noviembre de 2025, yo me apersoné a una de las imprentas a las que se les había adjudicado la impresión de actas. Se habían instalado tres diseñadores gráficos con la labor de diseñar y separar los diseños de las actas de los tres niveles: presidencial, municipal y Congreso Nacional”, relató Martínez. Agregó que: “Pedí la revisión de una memoria que se iba a trasladar a otra imprenta. Me percaté de que tenía en su totalidad las actas de cierre de todas las elecciones a nivel nacional, de todos los niveles electivos. Empecé a revisar si la documentación que acompañaba la USB estaba correcta y me percaté de que no”.