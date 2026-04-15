Consejera Cossette López: "Marlon Ochoa quería un Trep a su medida"

Tegucigalpa, Honduras

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, se presentó este miércoles a declarar como testigo ante la Comisión Especial de Juicio Político del Congreso Nacional, en el proceso que involucra al consejero Marlon Ochoa y a Mario Morazán.

En su testimonio, aseguró que el consejero Marlon Ochoa habría buscado un sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) “a su medida” con el objetivo de garantizar la realización de las elecciones.

“El propósito de Ochoa era gritar fraude”, indicó.

Asimismo, señaló que los votos fueron contados en su totalidad, aunque precisó que lo que no se realizó fue un nuevo conteo de los sufragios.

López también señaló que, desde el 28 de octubre, Ochoa comenzó a denunciar públicamente un supuesto fraude electoral. Agregó que, desde octubre de 2025, el consejero afirmó en distintos medios que no se contarían con cuatro elementos clave del proceso: conectividad, transporte, biometría y antenas satelitales. Sin embargo, sostuvo que todos esos componentes finalmente estuvieron disponibles.

"Hubo una candidata que quería que nos aprendieran por lo menos un día", reveló.

Cossette López, afirmó que los audios en cuestión son reales y pueden reproducirse sin inconvenientes, pero negó que la voz que se escucha le pertenezca. “Los audios son reales, claro que sí; si le da play suenan, pero esa no es mi voz”, aseguró López.

“Cuando vi las grabaciones, vi que no eran personas reales. Pensé en que ni siquiera era yo y debo de confesar que no los terminé de escuchar porque no podía perder mi tiempo en esas bajezas”, aseguró.

La consejera afirmó además que en un programa de televisión tuvo que defender la paternidad de su hija, señalando que, aunque se trata de un asunto profundamente personal, la situación trascendió a ese ámbito. Añadió que, a su juicio, las acciones emprendidas en su contra y contra otra consejera hicieron que el caso se volviera personal.

También cuestionó la falta de valentía para hablar con base en la verdad, señalando que ese principio es el que, según dijo, las sostiene en sus funciones. Afirmó que, por esa razón, se mantienen en sus cargos y en el ejercicio de sus responsabilidades institucionales.

Asimismo, sostuvo que fueron víctimas directas por ocupar los puestos de consejeras, aunque consideró que cualquier persona que hubiera estado en su lugar y que hubiese obstaculizado un proyecto que, según dijo, solo contó con el 19% de apoyo electoral, habría enfrentado situaciones similares.

La consejera del CNE explicó que, por la amplitud de los casos y el tiempo limitado, no es posible abordar cada situación de manera individual. Añadió que existen diversas circunstancias alrededor de estos procesos que deben ser atendidas, aunque enfatizó que, como funcionaria, no puede intervenir desde una perspectiva personal en todos los escenarios que se presentan dentro del sistema.

Relató que, tras la juramentación, fueron trasladados a un salón donde se les entregó un ejemplar de la Constitución de la República, un gesto que consideró relevante dentro de la jornada institucional. Explicó que durante la actividad también compartieron con varios diputados y que el consejero Ochoa coordinó la presencia de los legisladores en el salón, logrando que asistieran al encuentro programado.

Asimismo, indicó que se les convocó a continuar labores al día siguiente a las ocho de la mañana y mencionó aspectos relacionados con la organización del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), señalando que su implementación implica procesos exhaustivos de coordinación. Añadió que antes de iniciar los trabajos formales se desarrollaron distintos esquemas de intervención y ordenamiento dentro de la agenda institucional.

Con la comparecencia de la consejera del CNE, la comisión busca reforzar el análisis de los hechos antes de remitir sus conclusiones al pleno legislativo para la decisión correspondiente.

La comisión deberá presentar ante la secretaría del Congreso Nacional el informe sobre el proceso de juicio político contra el consejero suspendido del CNE, Marlon Ochoa, así como contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, quienes posteriormente serán convocados para comparecer en su defensa ante el pleno.