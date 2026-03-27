Cossette López desmiente rumores sobre destrucción del material electoral

TEGUCIGALPA

“La violencia política y violencia de género no cesan. Se creen más allá del bien y el mal, intocables e impunes”, expresó la funcionaria, al referirse a lo que considera ataques sistemáticos contra mujeres en la vida pública.

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, denunció que la violencia política y de género persiste en el país, en medio de señalamientos y tensiones dentro del ámbito electoral.

López señaló que continúan circulando acusaciones sin fundamento que buscan afectar la dignidad de dos mujeres. “Siguen atacando la dignidad de dos mujeres y madres, inventando mentiras, sin ningún fundamento ni prueba y hablan desde el odio”, afirmó.

En relación con el pasado proceso electoral, la consejera desmintió rumores sobre la presunta destrucción del material electoral. “El material electoral está perfectamente resguardado y no existe ningún proceso para su destrucción”, aclaró.

Además, indicó que se ha solicitado reforzar la seguridad para garantizar su custodia.

“Se ha pedido refuerzo para mayor cuidado, porque la experiencia demuestra que, en la política de los espejos, hay un sector que cada vez que acusa a otro de algo, es precisamente porque ellos lo están planeando”, manifestó.

La funcionaria también advirtió que acusar públicamente sin pruebas constituye difamación. “Acusar pública y falsamente de comisión de delitos es difamar”, subrayó, al tiempo que cuestionó a quienes han realizado este tipo de señalamientos.

En su declaración, López recordó hechos posteriores al 30 de noviembre, cuando, según su versión, se intentaron actos violentos.

“Yo no olvido la noche después del 30 noviembre en que intentaban meterle fuego a Infop, atacaron militares y hasta sancionaron a quienes evitaron esos actos. De eso sí hay pruebas”, expresó.