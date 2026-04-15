¡Atención padres! El RNP llegará a las escuelas para emitir una nueva "identidad" para niños

Tegucigalpa, Honduras

El Registro Nacional de las Personas (RNP) iniciará en junio un proceso masivo de enrolamiento que busca identificar a más de 1.5 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país, mediante la emisión de un nuevo documento oficial.

El comisionado del RNP, Roberto Brevé, detalló que la jornada se desarrollará principalmente en centros educativos durante los meses de junio y julio, con el despliegue de más de 1,500 enroladores a nivel nacional.

“Desde cada colegio y escuela se realizará el enrolamiento para avanzar con este proyecto de identificación”, afirmó el funcionario, quien añadió que la meta es completar el registro antes de noviembre.

El proceso incluirá la toma de datos biométricos, como huellas dactilares y reconocimiento facial, con el propósito de fortalecer el sistema de identificación nacional y contar con una base de datos más robusta y confiable.