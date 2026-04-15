"Esta problemática no se va a resolver en la calle": Viceministro de Salud

Las autoridades de la Secretaría de Salud llamaron al diálogo a los médicos que se mantienen en asambleas informativas desde hace más de tres semanas, en medio de un conflicto que ya afecta la prestación de servicios en el sistema público.
El viceministro de Redes Integradas de Servicios de Salud, Eduardo Midence, sostuvo que las diferencias deben resolverse en los espacios institucionales y no mediante acciones que perjudiquen a la población que acude a los centros asistenciales.
Debido a las protestas, se ha dejado de atender a un número considerable de pacientes a nivel nacional.
La consulta externa se mantiene limitada en hospitales y centros de salud, así como en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mientras que las cirugías electivas han sido suspendidas, lo que incrementa la mora quirúrgica.
“Esta problemática no se va a resolver en la calle, sino en los espacios institucionales. Hacemos ese llamado como ente empleador, ya que es la Secretaría de Salud quien paga su salario, firma su acuerdo de permanencia y vela por el acceso a los servicios de salud”, expresó Midence.
Las acciones del gremio médico se intensificaron desde el pasado martes con salidas a las calles, en rechazo al despido de más de 400 profesionales de la medicina a nivel nacional.
El Colegio Médico de Honduras (CMH), por su parte, exige al Estado el pago de salarios adeudados, la firma inmediata de contratos con gestores y el cumplimiento del pago de la base salarial en todas las instituciones donde laboran médicos, entre otras demandas.
Para abordar el conflicto, autoridades de la Sesal sostuvieron una reunión con representantes legales del CMH, en la que se acordó la instalación de una mesa técnica para revisar caso por caso las destituciones.
“Se han iniciado mesas técnicas junto al Colegio Médico para revisar de manera ordenada y transparente cada caso del personal sanitario, priorizando la legalidad, la equidad y la correcta administración del sistema”, concluyó el funcionario.