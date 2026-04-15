"Esta problemática no se va a resolver en la calle": Viceministro de Salud

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades de la Secretaría de Salud llamaron al diálogo a los médicos que se mantienen en asambleas informativas desde hace más de tres semanas, en medio de un conflicto que ya afecta la prestación de servicios en el sistema público. El viceministro de Redes Integradas de Servicios de Salud, Eduardo Midence, sostuvo que las diferencias deben resolverse en los espacios institucionales y no mediante acciones que perjudiquen a la población que acude a los centros asistenciales. Debido a las protestas, se ha dejado de atender a un número considerable de pacientes a nivel nacional.

La consulta externa se mantiene limitada en hospitales y centros de salud, así como en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), mientras que las cirugías electivas han sido suspendidas, lo que incrementa la mora quirúrgica. “Esta problemática no se va a resolver en la calle, sino en los espacios institucionales. Hacemos ese llamado como ente empleador, ya que es la Secretaría de Salud quien paga su salario, firma su acuerdo de permanencia y vela por el acceso a los servicios de salud”, expresó Midence. Las acciones del gremio médico se intensificaron desde el pasado martes con salidas a las calles, en rechazo al despido de más de 400 profesionales de la medicina a nivel nacional.