Gobierno pide suspender asambleas médicas y retomar diálogo

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Honduras reiteró este miércoles su llamado al diálogo con el gremio médico y solicitó la suspensión de las asambleas informativas que han provocado afectaciones en la atención de pacientes en el sistema de salud pública. Este 15 de abril se cumplen siete días de asambleas informativas convocadas por el Colegio Médico de Honduras, lo que ha provocado caos entre los pacientes de distintos hospitales públicos del país, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. La Secretaría de Salud informó que, debido a estas acciones, se han registrado interrupciones en consultas, cirugías y otros servicios esenciales en hospitales y centros asistenciales del país.

Ante esta situación, el viceministro de Salud, Eduardo Midence, instó al gremio a priorizar el bienestar de la población y retomar las mesas técnicas como espacio para resolver las demandas del sector sin perjudicar a los usuarios. El funcionario extendió la invitación al presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, y a su directiva, para integrarse al proceso de diálogo, asegurando que las puertas continúan abiertas para alcanzar acuerdos. “El llamado es claro: diálogo, responsabilidad y poner al paciente en el centro de toda decisión. La salud del pueblo hondureño debe estar por encima de cualquier interés particular”, expresó Midence. En relación con las demandas laborales, las autoridades indicaron que ya se inició una revisión nominal de expedientes de médicos que han trabajado durante años bajo diferentes modalidades de contratación sin acceder a una plaza permanente.