Dagna Mata, modelo del video de Nodal y Ángela Aguilar, dice que no le han pagado

Miami, Florida.

Continúa la polémica con la modelo Dagna Mata, quien protagoniza el video musical "Un vals", de los artistas Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Y es que tras la controversia que se ha generado en redes sociales por su evidente parecido físico con la cantante argentina Cazzu, expareja de Christian Nodal, ahora ella ha concedido una entrevista para el programa "El Gordo y la Flaca", en la que ha revelado detalles sobre el proceso de grabación del clip.

Asimismo, asegura que aún no ha recibido un pago por su trabajo, y que este asunto ya está en manos de sus abogados.

"En realidad yo no sabía que iba a ser protagonista. Solo se me había informado que iba a ser una chica que iba a estar bailando con otro chico. Pero no como una protagonista", dijo Dagna Mata en una entrevista con el reportero español, Jordi Martin.

Cuando el entrevistador le preguntó si Nodal había estado en el proceso de grabación, Dagna Mata contestó: "No, no estaba".

Martin también le preguntó a Mata si ella creía que Nodal estaba detrás de esta idea del videoclip, y que si él ya sabía sobre su parecido con Cazzu.

"Creo que un artista debe de ser profesional y también debe saber filtrar y conocer bien este tipo de situaciones. Pero honestamente a mí no me gustaría que mis acciones o mi aspecto molestaran a una artista como Cazzu. Me parece que ella es una artista súper talentosa, y que también ella está viviendo su propia lucha", indicó con seriedad la joven modelo mexicana.