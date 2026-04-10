¿Quién es Dagna Kills, la modelo de “Un Vals”?

“Honestamente, me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto, tampoco se merece que la comparen. Yo tuve que migrar de un país para poder cumplir mi sueño, que es dedicarme a modelar... Quienes me conocen saben lo que me ha costado llegar y abrir espacios en el mundo de la moda, la actuación, el modelaje”, concluyó.