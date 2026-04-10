¿Quién es Dagna Kills, la modelo de “Un Vals”?

La modelo mexicana Dagna Mata, conocida en redes sociales como Dagna Kills, se ha convertido en tendencia tras su aparición en el video musical “Un Vals” del cantante Christian Nodal.
Su participación en el videoclip no pasó desapercibida, especialmente por el debate que generó entre los seguidores del artista, quienes señalaron un notable parecido físico con Ángela Aguilar y Cazzu.
La conversación se intensificó rápidamente en plataformas como TikTok e Instagram, donde miles de usuarios analizaron cada detalle de la imagen de la modelo, vinculándola con la vida personal del intérprete.
En medio del revuelo, Dagna reaccionó desde sus redes sociales con un mensaje breve pero significativo. Al compartir una captura de su aparición en el videoclip, escribió: “No me lo van a creer”.
La publicación coincidió con el momento en que su rostro comenzaba a viralizarse, alimentando aún más las especulaciones sobre si su elección había sido casual o parte de una narrativa intencional.
Pero, ¿quién es realmente Dagna Kills? La modelo nació en el Estado de México y, según ha contado, desde temprana edad fue consciente de que su nombre la haría destacar.
“Mis papás decidieron llamarme Dagna, ese es mi nombre de verdad”, expresó en un video compartido en su cuenta de Instagram, donde ha construido gran parte de su identidad digital.
Su formación académica está vinculada al ámbito creativo, ya que estudió comunicación visual, lo que le permitió desarrollar una mirada estética que hoy aplica tanto en la fotografía como en la moda.
De hecho, fue precisamente su trabajo como fotógrafa lo que comenzó a darle visibilidad en redes sociales, donde poco a poco consolidó una comunidad interesada en su estilo y propuesta visual.
La moda y la autoexpresión son pilares fundamentales en su contenido. “Siempre he buscado expresar a través de mi estilo la libertad de ser y de vestirte como tú quieras y dejar a un lado lo socialmente aceptado”, afirmó.
En esa misma línea, también ha compartido reflexiones personales sobre identidad y autenticidad, destacando: “Lo más importante de mi vida fue cuando logré aceptarme a mí misma”. Actualmente, la creadora de contenido se encuentra en una etapa de expansión profesional. En 2025 reveló que se mudó a Madrid, ciudad desde donde impulsa su carrera internacional, describiéndose en redes como “mexican in Madrid”.
Dagna Mata también rompió el silencio ante la fama que tiene por el nuevo video musical de Nodal, especialmente por las comparaciones que hay con respecto a Cazzu. Publicó un video en cuya descripción dice: “Gracias por sus mensajes y por escucharme. Ojalá esto se enfoque en lo que es: un trabajo porque no me gustaría afectar a nadie”.
“Estoy agradecida de tener un trabajo que me permite hacer lo que amo, sobre todo porque me permite abrirle el camino a personas que se ven como yo, personas que quizá no encajan en los moldes de lo que se supone que es ser una modelo. Me parece muy lindo poder dar una representación”, manifestó la modelo mexicana.
“Honestamente, me duele un poco ver que se involucra a una artista que no se merece nada de esto, tampoco se merece que la comparen. Yo tuve que migrar de un país para poder cumplir mi sueño, que es dedicarme a modelar... Quienes me conocen saben lo que me ha costado llegar y abrir espacios en el mundo de la moda, la actuación, el modelaje”, concluyó.