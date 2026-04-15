Policía australiana investiga las acusaciones en contra de Katy Perry

Sídney, Australia.

La Policía australiana investiga una presunta agresión sexual denunciada por la actriz australiana Ruby Rose contra la cantante estadounidense Katy Perry, hechos que habrían ocurrido en una discoteca de Melbourne (sur de Australia) en 2010.

Las autoridades del estado de Victoria confirmaron este miércoles que han abierto una investigación sobre un incidente en un local del centro de Melbourne en 2010, sin ofrecer más detalles debido a que el caso sigue en curso.

La investigación se produce después de que Rose afirmara en redes sociales que Katy Perry la agredió sexualmente cuando ambas eran jóvenes, en un episodio que, según la actriz, tardó años en poder procesar y hacer público.

Rose contó el lunes en su cuenta de Threads que cuando tenía poco más de 20 años (ahora tiene 40), la cantante la vio descansando sobre el regazo de su mejor amiga.