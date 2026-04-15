El éxito de Celia Cruz, el camino de la reina de la salsa al Salón de la Fama del Rock & Roll

Celia Cruz, una de las figuras más influyentes de la música latina, fue incluida de manera póstuma en el Salón de la Fama del Rock & Roll como parte de la clase 2026, en un reconocimiento que subraya su impacto más allá del género de la salsa.

La institución, con sede en Cleveland, anunció la incorporación de 18 nuevos miembros, entre intérpretes y figuras de la industria, en una lista que combina distintos géneros musicales.Entre los nombres figuran artistas como Phil Collins, Oasis, Billy Idol, Iron Maiden y Wu-Tang Clan.

En el caso de Celia Cruz, el reconocimiento llega en la categoría de Premio a la Influencia Temprana, que distingue a artistas cuyo trabajo tuvo un impacto significativo en el desarrollo de la música.

La intérprete, fallecida en 2003, es considerada una de las principales exponentes de la salsa a nivel mundial, con una trayectoria que contribuyó a la internacionalización de la música latina.

El Salón destacó que esta distinción también se otorgará a figuras como Fela Kuti, Queen Latifah, MC Lyte y Gram Parsons, todos ellos reconocidos por su influencia en distintas corrientes musicales.

La inclusión de Celia Cruz en esta categoría marca su ingreso formal al Salón de la Fama del Rock & Roll, una institución que exige como criterio de elegibilidad que el primer lanzamiento de un artista haya ocurrido al menos 25 años antes.

Su incorporación refuerza la presencia de la música latina dentro de un espacio tradicionalmente asociado al rock y sus derivados.

El listado también incluye a artistas fallecidos que serán homenajeados de manera póstuma, entre ellos Luther Vandross, Ed Sullivan y productores como Arif Mardin y Jimmy Miller.

La ceremonia de inducción se llevará a cabo el 14 de noviembre en el Peacock Theater de Los Ángeles y será transmitida posteriormente por televisión y plataformas digitales.