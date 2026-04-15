Tabla goleadores Champions: Kane marcó y duro golpe a Mbappé; amenaza al francés

Así quedó la tabla de goleadores tras finalizar con las acciones de los cuartos de final de la Champions League.
24. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño no anotó y se fue eliminado de la competencia en los cuartos de final. Hizo 5 goles.
23. Szoboszlai (Liverpool) -- El húngaro se fue sin marcar en la derrota del Liverpool ante el PSG. Ya quedó fuera de la competencia y cerró con 5 tantos.
22. Luis Suárez (Sporting Lisboa) -- El jugador colombiano no marcó en la vuelta ante el Arsenal y se quedó con 5 goles.
21. Rashford (FC Barcelona) -- El inglés jugó en la segunda parte ante el Atlético de Madrid, pero no marcó. Cerró su participación con 5 tantos.
20. Hogh (Bodo/Glimt) -- El noruego y su equipo se quedaron en octavos de final tras ser eliminados por el Sporting. Dejó en su cuenta 5 anotaciones.
19. Gorka Guruzeta (Atlhetic Club) -- El jugador español también ya fue eliminado de la Champions. Se quedó con 5 goles.
18. Camilo Durán (Qarabag) -- El colombiano fue otra de las sensaciones con su club y dejó 5 dianas en la competencia.
17. Desiré Doué (PSG) -- El juvenil francés sufrió una lesión y no anotó en el triunfo ante el Liverpool. Se mantiene en la competencia y lleva 5 goles.
16. Balogun (Mónaco) -- El estadounidense también dejó 5 goles durante su participación en la Champions League 2025-2026.
15. Lamine Yamal (FC Barcelona) -- La joven estrella azulgrana fue eliminado en cuartos de final ante el Atlético de Madrid. Se despidió con gol y alcanzó las 6 anotaciones.
14. Vitinha (PSG) -- El talentoso jugador portugués se fue en blanco ante el Liverpool y se quedó con 6 anotaciones. Los parisinos jugarán las semifinales de la Champions.
13. Sorloth (Atlético de Madrid) -- El delantero noruego tuvo minutos ante el Barcelona, pero se fue sin marcar. Tiene 6 goles y jugará las semifinales.
12. Martinelli (Arsenal) -- El Arsenal igualó sin goles ante el Sporting. El brasileño lleva 6 goles y jugará las semifinales.
11. Luis Díaz (Bayern Múnich) -- El colombiano se destapó con otro golazo ante Real Madrid y alcanzó los 6 goles.
10. Hauge (Bodo/Glim) -- El futbolista noruego fue una de las sensaciones en la presente temporada. Firmó 6 goles durante su participación hasta octavos de final.
9. Fermín López (FC Barcelona) -- Fue titular ante el Atlético de Madrid, pero no pudo marcar. Cerró su participación con 6 tantos.
8. Harvey Barnes (Newcastle) -- El británico ya no sigue en competencia, y terminó con 6 tantos.
7. Osimhen (Galatasaray) -- El atacante nigeriano tambiénya fue eliminado, pero antes dejó 7 tantos en su cuenta.
6. Kvaratskhelia (PSG) -- El georgiano no marcó ante el Liverpool, pero jugará las semifinales de la Champions League.
5. Erling Haaland (Manchester City) -- El delantero noruego cerró su participación con 8 tantos. El atacante quedó fuera en los octavos de final ante el Real Madrid.
4. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) -- El argentino se fue en blanco en la vuelta de cuartos de final y se queda con 9 goles.
3. Anthony Gordon (Newcastle) -- Firmó una gran temporada en Champions y, pese a que quedó eliminado en octavos, se mantiene en el TOP con 10 tantos.
2. Harry Kane (Bayern Múnich) -- El delantero inglés anotó ante el Real Madrid y jugará las semifinales de la Champions. Llegó a 12 goles.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El francés respondió con gol ante el Bayern, pero no le ajustó. Lidera en la tabla de goleadores con 15 anotaciones, pero ya está eliminado en la Champions League 2025-2026.