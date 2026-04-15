“Frutinovelas”: el fenómeno viral que conquista TikTok e Instagram

La estructura de estos contenidos se basa en episodios cortos, con animaciones sencillas y tramas diseñadas para captar la atención en pocos segundos, respondiendo a las dinámicas actuales de consumo digital. El éxito también radica en su capacidad de reinterpretar elementos clásicos de las telenovelas —como los amores imposibles, los secretos familiares y las traiciones— bajo un enfoque irónico y exagerado.