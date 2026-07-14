Detención judicial contra docente acusado de embarazar a una estudiante en Danlí

Danlí, El Paraíso

Un juez de Danlí dictó este martes la medida de detención judicial contra el regidor municipal y docente Henry Antonio Valladares Vallecillo, señalado como presunto responsable del delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad de 13 años.

La resolución fue emitida durante la audiencia de declaración de imputado, luego de que el Ministerio Público presentara el requerimiento fiscal contra el funcionario municipal de 64 años.

Según las investigaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la denuncia señala que los hechos habrían ocurrido aproximadamente hace dos meses dentro del centro educativo donde Valladares Vallecillo se desempeña como profesor.

De acuerdo con la información preliminar, el docente habría solicitado a la estudiante de 13 años ingresar a un aula bajo el argumento de revisar sus calificaciones, momento en el que presuntamente habría ocurrido el hecho investigado.

Como parte de las diligencias realizadas por las autoridades, especialistas del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses establecieron que la adolescente presenta un embarazo de aproximadamente dos meses.

Ese dictamen fue incorporado al expediente investigativo que la DPI remitió al Ministerio Público y posteriormente a los tribunales correspondientes para continuar con el proceso judicial.

Tras la decisión del juez, el imputado permanecerá bajo la medida de detención judicial mientras se desarrolla la siguiente etapa del proceso. La audiencia inicial fue programada para este viernes 17 de julio a las 10:00 de la mañana.

Henry Antonio Valladares Vallecillo, además de ejercer como docente, es regidor de la Corporación Municipal de Danlí. El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades buscan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades conforme a la ley.