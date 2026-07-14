Capturan a tres hondureños con 70 paquetes de marihuana en Siguatepeque

Siguatepeque, Honduras

Tres presuntos integrantes de una estructura criminal fueron capturados por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) durante un operativo en posesión de un cargamento de supuesta droga .

Según las autoridades, los detenidos cumplían funciones dentro de la cadena logística de la organización criminal, encargándose presuntamente del transporte y distribución de los cargamentos hacia diferentes puntos de venta.

Los capturados fueron identificados como Elmer Oliver Guerra Guerra, de 41 años; Mario Alexis Gutiérrez Benítez, de 38 años; y María Alba Leonor Gerónimo, de 38 años.

Durante la operación, los agentes decomisaron 70 paquetes de supuesta marihuana, cada uno con un peso aproximado de una libra, que presuntamente serían distribuidos en sectores controlados por la estructura delictiva.

Además, los equipos especializados incautaron cuatro teléfonos celulares que serán sometidos a análisis forense para obtener información que pueda contribuir a identificar rutas de distribución, contactos y otros posibles miembros de la organización.

La DAET informó que la investigación continúa abierta, ya que existen indicios de que esta red podría mantener vínculos con otros grupos dedicados al narcotráfico a nivel nacional.

Los sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente, mientras los equipos de investigación siguen trabajando para lograr la desarticulación total de la organización.