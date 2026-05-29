Secretaría de Seguridad nombra el equipo de la nueva División Antiextorsión

Tegucigalpa, Honduras.

Junto a Molina fue designada Sulay Ponce como subdirectora de la división, integrando el equipo de mando principal encargado de la coordinación institucional y el seguimiento de las investigaciones.

Al frente de la unidad fue nombrado Jorge Daniel Molina como director de la División Antiextorsión, quien encabezará el proceso de reorganización operativa tras la reestructuración de las unidades especializadas en este tipo de delitos.

La Secretaría de Seguridad confirmó este viernes 29 de mayo la designación del equipo que estará al frente de la nueva División Antiextorsión, estructura creada para fortalecer las labores de investigación contra la extorsión y el crimen organizado en el país.

Como parte de la estructura operativa, el comisario Cristian Nolasco asumirá el cargo de jefe de operaciones, responsable de la planificación y ejecución de las acciones investigativas de la unidad.

En el área administrativa, la Secretaría de Seguridad nombró a Dora Elvira Rivera Zúñiga como jefa del departamento administrativo, quien tendrá a su cargo la gestión interna y el soporte logístico de la nueva división.

Asimismo, Darwin Joel Avelar Paz fue asignado a la División Antiextorsión, donde tendrá responsabilidades dentro del esquema operativo de combate a la extorsión.

Dentro de la estructura también se confirmó la creación de la Unidad Anti Asociaciones Terroristas, la cual será dirigida por el comisario Julio Nelson Sierra, con funciones enfocadas en el análisis y combate de estructuras criminales organizadas.

De igual forma, Héctor Efraín Godoy Martínez fue nombrado director de la unidad contra el crimen organizado, que trabajará de manera coordinada con las demás áreas especializadas para enfrentar estructuras delictivas de alto impacto.

La División Antiextorsión funcionará como una unidad especializada dentro de la DPI, con el objetivo de dar continuidad a las labores de investigación y fortalecer la respuesta institucional frente a este tipo de delitos tras la desaparición operativa de la Dipampco.

La Secretaría de Seguridad indicó que esta reorganización busca fortalecer la capacidad operativa del Estado en la lucha contra la extorsión y el crimen organizado.

El nuevo director de la División Antiextorsión, Jorge Daniel Molina, explicó que su principal tarea inicial será asumir el control operativo y logístico de la estructura que sustituye a la Dipampco.

Molina señaló que el proceso de arranque incluye la revisión del inventario institucional para garantizar la continuidad operativa de la nueva unidad. “De momento vamos a ir a tomar el control de todo lo que es el inventario de lo que es la Dipampco para trasladar lo que es la división que va a estar adscrita a lo que es la DPI”.

El funcionario indicó que, conforme avance la transición, "vamos a ir viendo qué otro recurso tecnológico o logístico necesitamos para nuestro mejor funcionamiento”.

Molina agregó que, aunque se mantiene la misma línea operativa, se buscará imprimir una dinámica distinta en el funcionamiento interno.

En relación con la coordinación interinstitucional, el funcionario mencionó que la integración con la Agencia Nacional contra el Crimen se contempla como un proceso en desarrollo.

“A futuro tengo entendido que se va a hacer en la agencia o que ya se está promulgando por parte del señor presidente y las autoridades del Estado”, señaló el nuevo director.