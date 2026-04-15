Sabrina Carpenter se disculpa con fan: "Mi reacción no tuvo mala intención"

La cantante Sabrina Carpenter se disculpó por confundir la zaghrouta de una fan (un ulular utilizado en algunas culturas árabes para expresar una profunda alegría) y calificarlo como "extraño" durante su presentación estelar en el Festival de Coachella, el pasado viernes.
"Mis disculpas, no vi a esta persona directamente y no pude escuchar con claridad", dijo Carpenter en una publicación en la plataforma social X. "Mi reacción fue pura confusión, sarcasmo y no tuvo mala intención".
Carpenter añadió que pudo haber manejado mejor el momento. "¡Ahora sé lo que es una zaghrouta!", escribió. "A partir de ahora doy la bienvenida a todos los vítores y yodels".
Las zaghroutas, que se utilizan en Medio Oriente y en partes de África, son interpretadas tradicionalmente por mujeres. Este sonido agudo y vibrante transmite una celebración alegre, y suele escucharse en bodas y otras ocasiones importantes.
Como resumió un video viral en TikTok: cuanto más fuerte es la zaghrouta, "más queremos a la persona".
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Sabrina Carpenter apologized after her reaction to a crowd chant during her Coachella performance sparked backlash online. Carpenter said her response came from confusion and sarcasm, not ill intent, after she didn’t recognize the celebratory Zaghrouta chant. She added she “could have handled it better” and said she now welcomes all cheers moving forward.♬ original sound - ILTV news
Lo que Sabrina Carpenter escuchó ocurrió durante un momento tranquilo de su show. Mientras la cantante pop estaba sentada frente a un teclado, los fans celebraban con entusiasmo. Al menos una persona en el público lanzó una zaghrouta, según un video difundido en redes sociales.
"Creo que escuché a alguien hacer yodel", respondió Carpenter. "¿Eso es lo que estás haciendo? No me gusta".
Una voz del público gritó para explicar que se trataba de un canto árabe de celebración y añadió: "Es mi cultura".
"¿Esa es tu cultura, hacer yodel?", dijo Carpenter, frunciendo el ceño.
"Es un canto, una celebración", respondió la fan.
"¿Esto es Burning Man? ¿Qué está pasando? Esto es raro", comentó la cantante.
En redes sociales, los fans se mostraron divididos ante la reacción de Carpenter. Un usuario la calificó como "insensible e islamófoba". Otro escribió: "No está obligada a que le guste todo, pero después de saber que era parte de la cultura de alguien, lo mínimo esperado es respeto".
Otros, en cambio, defendieron a la cantante. "Esa es la forma correcta de terminarlo", comentó uno sobre la disculpa. "No lo sabía, pero ahora sí".
El festival regresará al desierto de California el próximo fin de semana para otros tres días de presentaciones.