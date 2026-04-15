Sabrina Carpenter se disculpa con fan: "Mi reacción no tuvo mala intención"

Ciudad de México.

La cantante Sabrina Carpenter se disculpó por confundir la zaghrouta de una fan (un ulular utilizado en algunas culturas árabes para expresar una profunda alegría) y calificarlo como "extraño" durante su presentación estelar en el Festival de Coachella, el pasado viernes.

"Mis disculpas, no vi a esta persona directamente y no pude escuchar con claridad", dijo Carpenter en una publicación en la plataforma social X. "Mi reacción fue pura confusión, sarcasmo y no tuvo mala intención".

Carpenter añadió que pudo haber manejado mejor el momento. "¡Ahora sé lo que es una zaghrouta!", escribió. "A partir de ahora doy la bienvenida a todos los vítores y yodels".

Las zaghroutas, que se utilizan en Medio Oriente y en partes de África, son interpretadas tradicionalmente por mujeres. Este sonido agudo y vibrante transmite una celebración alegre, y suele escucharse en bodas y otras ocasiones importantes.

Como resumió un video viral en TikTok: cuanto más fuerte es la zaghrouta, "más queremos a la persona".