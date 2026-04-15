Los Aguilar piden no contribuir al acoso tras el polémico video de Nodal

México.

Desde hace algunos días, el nombre de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha estado en medio del ojo del huracán, esto luego del estreno del video oficial de “Un Vals”, en donde se han hecho múltiples comparaciones con la esposa del creador del mariacheño con la mujer que aparece en dicho clip.

Ante esto, han surgido múltiples versiones de lo que ocurre con Ángela Aguilar, incluso algunos aseguran que la cantante y su esposo podrían estar enojados o hasta distanciados, sin embargo, es la misma Ángela a través de su agencia de prensa que reveló la verdad de lo que sucede con ella.

Fue a través de las redes sociales de “Prensa Aguilar” que la esposa de Christian Nodal rompió el silencio sobre lo que sucede en su vida tras el estreno del video oficial de “Un Vals” el nuevo tema de Nodal y el cual está dedicada a su esposa.