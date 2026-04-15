Los Aguilar piden no contribuir al acoso tras el polémico video de Nodal

Desde hace algunos días, el nombre de Christian Nodal y Ángela Aguilar ha estado en medio del ojo del huracán, esto luego del estreno del video oficial de “Un Vals”, en donde se han hecho múltiples comparaciones con la esposa del creador del mariacheño con la mujer que aparece en dicho clip.
Ante esto, han surgido múltiples versiones de lo que ocurre con Ángela Aguilar, incluso algunos aseguran que la cantante y su esposo podrían estar enojados o hasta distanciados, sin embargo, es la misma Ángela a través de su agencia de prensa que reveló la verdad de lo que sucede con ella.
Fue a través de las redes sociales de “Prensa Aguilar” que la esposa de Christian Nodal rompió el silencio sobre lo que sucede en su vida tras el estreno del video oficial de “Un Vals” el nuevo tema de Nodal y el cual está dedicada a su esposa.
Y es que, de acuerdo con el documento publicado la tarde de este miércoles 15 de abril en el instagram oficial de @prensaaguilarof, Ángela Aguilar no ha hecho ningún tipo de comentario al respecto debido a que la cantante se encuentra “enfocada en su trabajo y en sus proyectos que actualmente desarrolla”, debido a esto es que la esposa de Nodal está alejada de la polémica.
“Lamentablemente no es la primera vez que se intenta colocar su nombre dentro de las narrativas que no le corresponden”, se lee en el comunicado.
En este mismo documento, así como en ocasiones anteriores, la familia Aguilar hacen un atento llamado a los medios de comunicación para verificar las fuentes de las que se informan para crear sus contenidos.