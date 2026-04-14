Concierto gratis de "31 Minutos" en el Zócalo: fecha, hora y detalles

El emblemático Zócalo de la Ciudad de Méxco se prepara para convertirse nuevamente en un punto de encuentro multitudinario, esta vez con un evento pensado especialmente para el público infantil y familiar. La música, el humor y la nostalgia se unirán en un espectáculo gratuito que promete convocar a miles de asistentes.
La Secretaría de Cultura de la capital anunció la realización de un concierto de "31 Minutos", el reconocido proyecto chileno que ha conquistado a varias generaciones con su particular estilo que mezcla televisión, sátira y canciones pegajosas.
El espectáculo se enmarca dentro de las celebraciones por el Día del Niño, una de las fechas más esperadas en el calendario cultural de la ciudad. La propuesta busca ofrecer un espacio de entretenimiento accesible, inclusivo y de calidad para niñas, niños y sus familias.
Durante la presentación, el público podrá reencontrarse con personajes icónicos como "Tulio Triviño", "Juan Carlos Bodoque" y "Juanín Juan Harry", quienes protagonizarán un recorrido por los temas más populares del programa.
Las autoridades capitalinas destacaron que este concierto forma parte de una agenda más amplia de actividades culturales, diseñadas para fomentar la convivencia y el acceso a espectáculos masivos en espacios públicos.
El evento también contará con áreas adaptadas para personas con discapacidad o movilidad reducida, con el objetivo de garantizar una experiencia inclusiva para todos los asistentes.
De acuerdo con la información oficial, el concierto se llevará a cabo el próximo 30 de abril en el Zócalo capitalino y dará inicio a las 19:00 horas. La entrada será completamente libre, lo que incrementa las expectativas de una alta asistencia.
Ante esta convocatoria, se recomienda al público llegar con suficiente anticipación para asegurar un buen lugar, considerando la popularidad tanto del recinto como del espectáculo.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, adelantó que esta presentación será parte de una semana cargada de actividades dedicadas a la niñez, con propuestas que combinan entretenimiento, educación y cultura.
"Viene una semana importante para la ciudad de festejo a las niñas y niños. Así que el próximo 24, 25 y 26 de abril llega la alegría, llegan los juegos, aprendizajes, como lo hicimos hace un año...", expresó la mandataria durante una conferencia de prensa.
Entre las actividades anunciadas se incluyen talleres, funciones de lucha libre, espacios deportivos, tirolesa, museos al aire libre, laboratorios de ciencia y hasta una pista de hielo con tecnología especial, así como exhibiciones de animales y figuras a gran escala.