¿Qué se sabe del arresto de actor de "Los Juegos del Hambre" por disparar a tres personas?

Estados Unidos.

El actor Ethan Jamieson, conocido por ser parte del elenco de la saga Los Juegos del Hambre, fue arrestado en Raleigh, Carolina del Norte, en Estados Unidos, tras ser acusado de agredir a tres hombres con un arma de fuego en un altercado clasificado como intento de asesinato.

Según reportes de medios como TMZ y People, el incidente ocurrió hace unos días y fue el que condujo inmediatamente al arresto del actor. Fuentes sostienen que Jamieson utilizó una pistola en la confrontación, lo que llevó a un aumento de los cargos en su contra.

Las tres víctimas, según la información recabada, sobrevivieron al ataque, aunque no se ha informado en público las identidades de la víctimas ni los detalles del estado de salud de cada una.

El caso ha sido clasificado por la gravedad de la naturaleza del ataque.