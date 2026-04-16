¿Qué se sabe del arresto de actor de "Los Juegos del Hambre" por disparar a tres personas?

El actor Ethan Jamieson, conocido por ser parte del elenco de la saga Los Juegos del Hambre, fue arrestado en Raleigh, Carolina del Norte, en Estados Unidos, tras ser acusado de agredir a tres hombres con un arma de fuego en un altercado clasificado como intento de asesinato.
Según reportes de medios como TMZ y People, el incidente ocurrió hace unos días y fue el que condujo inmediatamente al arresto del actor. Fuentes sostienen que Jamieson utilizó una pistola en la confrontación, lo que llevó a un aumento de los cargos en su contra.
Las tres víctimas, según la información recabada, sobrevivieron al ataque, aunque no se ha informado en público las identidades de la víctimas ni los detalles del estado de salud de cada una.
El caso ha sido clasificado por la gravedad de la naturaleza del ataque.
Las circunstancias que provocaron el altercado son todavía inciertas.
Las versiones preliminares hablaban de una discusión que se salió las manos, pero será la investigación la que determinará cómo se dieron los hechos y el grado de responsabilidad del actor.
"Durante el transcurso de la investigación, los detectives identificaron a Ethan Jamieson, de 27 años, como el individuo que efectuó un solo disparo en dirección al vehículo de las víctimas", dijo la policía en su informe oficial.
Tras ser arrestado, Jamieson quedó bajo la custodia de la policía mientras él afronta su correspondiente proceso judicial. Hasta el momento, no se ha informado si el actor ya presentó una declaración pública o si su equipo legal ha fijado postura frente a las acusaciones.
Jamieson es más conocido por su papel en la película Los Juegos del Hambre como el tributo masculino del Distrito 4.