Taylor Momsen, actriz de "El Grinch", es hospitalizada por picadura de araña venenosa

La cantante estadounidense Taylor Momsen fue hospitalizada la noche del martes en Ciudad de México tras sufrir complicaciones por la picadura de una araña venenosa, según informó la propia artista en redes sociales.
La vocalista de The Pretty Reckless compartió imágenes desde el hospital y agradeció la atención médica recibida, luego de que la reacción al veneno se extendiera por su pierna.
Hasta el momento, la intérprete no ha actualizado detalles sobre su estado de salud.
Pese al incidente, Momsen aseguró que no cancelará su presentación de este miércoles, en la que su banda participará como telonera de legendaria banda metalera AC/DC en la capital mexicana.
“Hoy en el hospital y mañana el concierto. El show debe continuar”, señaló.
De acuerdo con la cantante, la mordedura ocurrió la semana pasada, antes de un concierto en el Estadio GNP Seguros, lo que la obligó a recibir atención médica de emergencia y una inyección para contrarrestar los efectos del veneno.
@quiencom Fue más grave de lo que parecía: Taylor Momsen compartió una actualización de su estado de salud tras ser mordida por una araña venenosa en CDMX. La cantante y estrella de Gossip Girl tuvo que pasar la noche en el hospital: "Muchas gracias a los doctores que, bueno, ellos saben ", escribió. Taylor y su banda, The Pretty Reckless, fueron los encargados de abrir los conciertos de AC/DC en el Estadio GNP. Hoy será el último concierto de mítica agrupación. (Foto: RRSS) #taylormomsen #cdmx #acdc ♬ i was only temporary - my head is empty
En una de las fotografías que publicó, se puede ver que la picadura de araña le causó inflamación y manchas rojas en la pierna. Esta no es la primera vez que la artista enfrenta un incidente similar.
En 2024, durante una presentación en Sevilla, fue mordida por un murciélago, lo que requirió tratamiento antirrábico.
Momsen ha tomado de forma positiva ambos episodios, pues hasta ahora no ha tenido graves consecuencias.
@eluniversalmx 🕷️ Taylor Momsen terminó en un hospital de CDMX tras una picadura de araña antes de subir al escenario con The Pretty Reckless. La actriz mostró la lesión, habló del veneno y aun así dejó claro que el show debía continuar #TaylorMomsen #GossipGirl #picadura #araña ♬ sonido original - El Universal
¿Quién es Taylor Momsen?
Antes de dedicarse de lleno a la música, interpretó a personajes icónicos como Cindy Lou Who en El Grinch (2000) y a Jenny Humphrey en la serie Gossip Girl (2007–2012).
La artista lidera The Pretty Reckless desde 2009, con quienes ha lanzado cuatro álbumes de estudio hasta la fecha, consolidándose como una de las figuras femeninas más relevantes del hard rock actual.
EFE