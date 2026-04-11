Charla sobre nutrición y obesidad en La Prensa

San Pedro Sula

El pasado viernes 10 de abril, la redacción de Diario La Prensa se convirtió en un espacio de aprendizaje y convivencia con la charla “Salud nutricional y obesidad”, organizada por la Clínica Martha Larach de Canahuati, como parte de su programa de actividades en el marco del Día Mundial de la Salud, que se conmemora el 7 de abril.

La conferencia fue impartida por Bryan Rojas, médico internista y especialista en nutrición y obesidad, quien compartió consejos prácticos para mejorar los hábitos alimenticios y cuidar la salud de manera efectiva. Con un estilo cercano y dinámico, logró que los asistentes participaran activamente con preguntas y comentarios, lo que enriqueció la experiencia.

Las organizadoras del evento, la Dra. Nancy Villalobos, e Ingrid Smith, licenciada en enfermería, cuidaron cada detalle, desde la decoración del salón de reuniones hasta las boquitas y amenidades que acompañaron la jornada. Además, los participantes —colaboradores de diferentes departamentos de La Prensa— recibieron obsequios especiales en reconocimiento a su entusiasmo y participación.

La jornada se distinguió por su ambiente cálido y enriquecedor, en el que la información médica se combinó con la interacción social, dejando en los asistentes no solo nuevos conocimientos, sino también motivación para adoptar estilos de vida más saludables.