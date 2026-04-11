Cineasta hondureño busca apoyo para representar al país en festival internacional en Nueva York

El cineasta hondureño Alex Lorenzo Araujo ha sido seleccionado para participar la décima edición del Latino Film Market, un evento internacional que se celebrará en Nueva York y que reúne a profesionales de la industria audiovisual latinoamericana.
Alex, de 24 años y originario de La Lima, presentará en "La Gran Manzana" este 21 de abril su cortometraje Empleado del Mes en la categoría Mejor cortometraje internacional para estudiantes latinos (menos de 15 minutos). Su participación marca primera vez que uno de sus proyectos trasciende fronteras hacia un espacio de este nivel.
De Honduras para el mundo: apoya su camino a Nueva York
El cineasta, quien es cofundador de Zorzales Film Festival —una iniciativa enfocada en visibilizar el cine independiente en Honduras—ha decidido lanzar una campaña de recaudación de fondos con el objetivo de hacer posible su asistencia.
Si deseas apoyar a Alex a llegar a Nueva York, puedes realizar tu aporte a la cuenta de ahorros de Davivienda 1781332272, a nombre de Alex Araujo (identidad 0512200200073).
Su participación en el Latino Film Market no solo representa un logro personal, sino también una oportunidad para posicionar el cine hondureño en un contexto internacional, generar conexiones profesionales y abrir puertas a futuros proyectos.
“Para mí, representar a Honduras en un espacio como Latino Film Market no es solo una oportunidad personal, es una responsabilidad. Vengo de un proceso que ha sido completamente construido desde cero, desde la curiosidad, el aprendizaje constante y las ganas de contar historias que conecten", afirmó el joven cineasta.