Así se vivió el Zorzales Film Fest 2025 en SPS

El Zorzales Film Fest 2025 reunió al talento cinematográfico emergente hondureño. Un documental, un mediometraje y tres cortometrajes fueron galardonados

1 de 14

Representantes de “Lumalali Niwani” recibiendo el reconocimiento por el tercer lugar en la categoría "Cortometraje".

FOTOS: HÉCTOR EMILIO PAZ
2 de 14

Daniel Villanueva, Ana Calona, Ledis Vásquez y Leonardo García
3 de 14

Gabriely Arita, Dulce Urquía, Cindy Ramos, Oliver Medina e Hiromy Medrano
4 de 14

Este grupo de estudiantes de la USAP fue parte de la creación de la tercera edición de los Zorzales Film Festival.

5 de 14

Héctor Mejía, Darling Cartagena y Nelson Avelar
6 de 14

Mariangel Frazer y Rosely Villatoro
7 de 14

Kimberly Torres y María Fernanda Peña
8 de 14

Bertha Ochoa, David Andonie y Avril Peña
9 de 14

Derick Martínez, Nery Bernárdez, Mael Barrios y Thurito Martínez
10 de 14

Amanda Orellana, Yibely Martínez y Yosselin Gálvez
11 de 14

Kelvin Enamorado y Catherine Calderón
12 de 14

David Lagos y Jean Carlos López
13 de 14

Dany Zavala y Nimci Villamil
14 de 14

Elba Contreras, Ana Rivas, Zully Cuéllar y Karen Montes
