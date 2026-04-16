Un Tal Fredo pide disculpas tras recibir decenas de críticas por su boda

Ciudad de México, México

Señaló que optó por reflexionar antes de responder, al considerar que sería “demasiado inmaduro” asumir que todas las demás personas estaban equivocadas.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Un Tal Fredo explicó que decidió callarse "la boca para poder escuchar y entender las diferentes conversaciones” que surgieron a su alrededor.

El creador de contenido, Un Tal Fredo , pidió disculpas publicas tras recibir críticas por su boda y reconoció errores en su comportamiento y comunicación.

En su mensaje, el influencer admitió responsabilidad por distintas acciones y visiblemente tranquilo expresó: "Sí cometí varios errores de comunicación, de expresión, de acciones y de posturas".

También subrayó que no atribuiría lo ocurrido a la ignorancia: "Sí sabía, porque sí he trabajado en ello, sí tenía la información y aun así la cagué".

Un Tal Fredo reconoció que, aunque enfrenta situaciones personales, cuenta con herramientas para gestionarlas: por lo que no descarta en hablar con un especialista.

“Tengo varias heridas que me hacen reaccionar de manera impulsiva y con muchísimo coraje... ya tengo los recursos y los medios para hacerme cargo de eso”.

El creador también afirmó que su intención “jamás fue negativa”, pero reconoció que eso “no invalida que el impacto fue muy malo y que fue negativo”.