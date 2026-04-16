Tokischa lanza disco sobre las relaciones tóxicas

Santo Domingo.

La cantante dominicana Tokischa lanzó este jueves 'Amor y Droga', su primer álbum, compuesto por 17 canciones en las que explora la relación entre el querer y la adicción y cómo las relaciones tóxicas pueden afectar a la identidad personal.

En este disco la artista se adentra en las "emociones más intensas del amor", y explora "su lado más oscuro", que puede ser "tan adictivo como una sustancia", indicó este jueves la compañía discográfica Warner Music Andina.

"A lo largo del álbum, Tokischa conecta el amor y la adicción en una misma historia, mostrando cómo una relación tóxica puede afectar la identidad, las emociones y la forma en que una persona se ve a sí misma", destacó la promotora musical.

En este nuevo proyecto se mezclan géneros como el R&B, el dembow, el reggaetón y el rap, además de incluir colaboraciones como 'Mono', junto al rapero español Kase.O; 'Celos', con el dominicano Bulin 47; 'Surfboard', junto al DJ estadounidense Skrillex y 'Mi Novio', con el DJ estadounidense Diplo.