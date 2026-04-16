Victoria Beckham: “Siempre hemos tratado de ser los mejores padres”

La diseñadora y exintegrante de las Spice Girls, Victoria Beckham, habló por primera vez sobre el distanciamiento con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, en una entrevista reciente con WSJ Magazine.

La empresaria de 51 años evitó mencionar al joven por su nombre y optó por un tono conciliador al ser consultada por el periodista.

“Creo que siempre —amamos mucho a nuestros hijos—”, declaró. “Siempre hemos tratado de ser los mejores padres que podemos ser”.

“Hemos estado en el ojo público por más de 30 años, y todo lo que siempre hemos intentado hacer es proteger a nuestros hijos y amarlos. Y eso es todo lo que realmente quiero decir al respecto”, expresó.

Esta es la primera reacción pública de la estrella británica desde que su hijo mayor lanzara una serie de acusaciones contra ella y su esposo, David Beckham, en enero.

En aquel momento, Brooklyn aseguró que sus padres habían intentado “arruinar” su relación con su esposa, Nicola Peltz, además de acusarlos de priorizar “la promoción pública y los acuerdos comerciales por encima de todo”.

A través de un extenso mensaje publicado en Instagram, el joven de 27 años afirmó que había sido “controlado durante la mayor parte de su vida” y aseguró que no tenía intención de reconciliarse con sus padres.

Además, Brooklyn sostuvo que sus progenitores intentaron persuadirlo para “ceder los derechos de su nombre” antes de su boda. También afirmó que su madre arruinó su primer baile nupcial y que “bailó de manera inapropiada” con él.

Desde entonces, la relación permanece completamente rota. Según Daily Mail, la familia no mantiene contacto desde mayo de 2025 y la comunicación se ha limitado a intercambios a través de abogados. Además, Brooklyn habría bloqueado a sus padres en redes sociales.

Aunque tanto Brooklyn como su esposa mantienen sus cuentas de Instagram activas, han ignorado a los Beckham en celebraciones clave.

En el Día de la Madre, por ejemplo, el joven celebró públicamente el cumpleaños de su suegra, Claudia Heffner Peltz, y no incluyó ninguna felicitación a Victoria por la fecha.

En otra publicación reciente, Brooklyn conmemoró su aniversario con Nicola Peltz con una declaración en la que destacó que ambos han “pasado por mucho juntos” y que están “más fuertes que nunca”.

Por otro lado, en la misma entrevista con WSJ Magazine, Victoria abordó otro aspecto clave: la experiencia de que su familia cercana (hijos y padres) vivan bajo la constante exposición mediática.

Consultada sobre si alguna vez sintió culpa por ello, respondió: “No diría que viene con culpa, diría que hubo mucha adaptación en mis padres cuando de repente encontraron paparazzi fuera de su casa. Hemos llevado a nuestras familias en este viaje con nosotros”.

La diseñadora, madre de cuatro hijos —Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper—, reconoció que la dinámica familiar cambia con el tiempo: “Ser madre de hijos jóvenes adultos y adultos es muy diferente a tener niños pequeños. Creo que estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos”.