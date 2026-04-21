Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid vuelve al triunfo y aprieta al Barcelona

Real Madrid volvió al camino de la victoria en la Liga Española 2025-2026 después de dos partidos sin ganar y este martes derrotó por 2-1 al Deportivo Alavés en la jornada 32 del campeonato doméstico.

Los merengues se dieron una alegría en medio de tanta crisis después de la dolorosa eliminación en los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Bayern Múnich, una debacle que dejó señalada a la plantilla y al entrenador Álvaro Arbeloa.

El equipo blanco se reencontró con su público en el estadio Santiago Bernabéu bajo un clima tenso, con los aficionados silbando a los jugadores antes y durante el partido.

Kylian Mbappé abrió el marcador en el primer tiempo con un disparo que se desvió en un defensa y Vinicius selló el triunfo con un derechazo de larga distancia que se clavó en el fondo para el 2-0. En tiempo de descuento, el Alavés acortó distancias por medio de Toni Martínez.

Este triunfo le permite al Real Madrid llegar a 73 puntos en el segundo puesto y ponerse a seis del líder Barcelona, además le saca 12 de diferencia al Villarreal, tercero, y 16 al cuarto Atlético de Madrid.

El Barça de Hansi Flick se enfrenta el miércoles en el Camp Nou contra el Celta de Vigo a partir de la 1.30 PM, hora de Honduras.