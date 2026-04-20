Ficohsa Bites & Vibes 2026 reúne gastronomía y música en el evento más esperado de Tegucigalpa

La segunda edición del evento reunió a reconocidos restaurantes y artistas en una propuesta que combina entretenimiento, cultura y beneficios exclusivos para el público

  • Ficohsa Bites & Vibes 2026 reúne gastronomía y música en el evento más esperado de Tegucigalpa

    Asistentes disfrutaron de una jornada llena de sabor, música y momentos memorables en un ambiente vibrante.

     Fotos: Cortesía
  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 07:00 -
  • Brand Studio
Tegucigalpa, Honduras.

Grupo Ficohsa celebró con gran éxito la segunda edición de Ficohsa Bites & Vibes 2026, una experiencia que reunió gastronomía, música y entretenimiento en un solo espacio, consolidándose como uno de los eventos más esperados del año en la capital.

El encuentro destacó por su ambiente dinámico, ideal para compartir entre amigos y familia.

El encuentro destacó por su ambiente dinámico, ideal para compartir entre amigos y familia.

El pasado sábado 18 de abril, el Parque Cerro Juana Laínez se transformó en un punto de encuentro para cientos de asistentes que disfrutaron de una jornada pensada para compartir entre familia y amigos, en un ambiente dinámico que combinó lo mejor del talento local con una propuesta gastronómica de alto nivel.

Entre risas y buena música, los presentes vivieron una experiencia única en la ciudad.

Entre risas y buena música, los presentes vivieron una experiencia única en la ciudad.

Exclusividad y diversión

Como parte central de la experiencia, ocho de los restaurantes más reconocidos de la ciudad; Bombau, Ni Fu Ni Fa, Umai, Xunan, La Marquesa, Tatos, Pats y Alegría, ofrecieron una variada selección de platillos, permitiendo a los asistentes disfrutar de sus propuestas culinarias con beneficios exclusivos al pagar con tarjetas de crédito y débito Ficohsa, reafirmando el compromiso del grupo con la generación de valor para sus clientes.

La agenda de entretenimiento fue otro de los grandes protagonistas de la jornada, con presentaciones en vivo que llenaron de energía el evento. Artistas como Dj Bimbo, Los Manes, Fabiana Sánchez y Cumbianation, junto con la participación especial desde Guatemala de DJ Ramona, ofrecieron un recorrido musical diverso que conectó con el público. Uno de los momentos más esperados fue la ya tradicional “Hora del Despecho”, que reunió a los asistentes en una experiencia colectiva cargada de emoción y música.

Dj Bimbo animó el ambiente donde la música y la buena compañía fueron protagonistas.

Dj Bimbo animó el ambiente donde la música y la buena compañía fueron protagonistas.

Alianzas que engrandecen

El evento fue posible gracias al respaldo de importantes aliados estratégicos. Pepsi y Claro participaron como patrocinadores especiales, acompañados por marcas como Miller Lite, Dinant con Zambos, Tobacco & Co. Oscar Valladares, Espresso Americano, Excel, Econo Rent a Car, Indura Beach & Golf Resort e Itsmania, con sus marcas Tequila 1800, Johnnie Walker, Dobel y Smirnoff, quienes en conjunto fortalecieron una plataforma que impulsa el entretenimiento, la gastronomía y el desarrollo de experiencias de calidad en el país.

Una experiencia que permitió a los asistentes conectar, disfrutar y crear nuevos recuerdos.

Una experiencia que permitió a los asistentes conectar, disfrutar y crear nuevos recuerdos.

Durante la jornada, los asistentes también participaron en dinámicas y activaciones especiales, incluyendo sorteos de experiencias como estadías en destinos turísticos nacionales, así como premios instantáneos, reforzando una experiencia interactiva que va más allá del entretenimiento tradicional.

Con esta segunda edición, Ficohsa Bites & Vibes reafirma su propósito de crear espacios que promuevan el talento local, impulsen a los emprendedores y generen experiencias que conecten a las personas, aportando al dinamismo cultural y económico del país.

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Redacción web
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