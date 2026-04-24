Tilguath y su vida lejos de las canchas: confesiones y talentos que lo sorprendieron

San Pedro Sula, Honduras.

La Prensa buscó la reacción del chino, extécnico del Olancho FC y del Génesis. Dio su punto de vista de lo que está pasando en el torneo, los candidatos a quedar campeón , lo que sucedió con su hijo y también de su abrupta salida de los potros.

Por ahora la hace de 'taxista', pero de su familia, mientras alternaba dirigiendo un equipo de Liga Mayor en Choluteca de un amigo, para distraerse y entretenerse con lo que ha sido su vida: el fútbol.

Hablar con Reynaldo Tilguath es saber que siempre va a decir lo que piensa, sin quedar bien con nadie, sin filtros y, sobre todo, con mucha realidad de lo que piensa de la actualidad del fútbol hondureño , del cual se ha dado una pausa para disfrutar de su familia.

Tilguath defiende al gremio de entrenadores hondureños, aduce que se preparan, pero que lo hacen sin focos, como la última actualización online que él tomó con la Conmebol. Aprovecha el tiempo mientras estás sin equipo para volver con nuevas ideas. Sobre su estilo frontal, es claro: "Prefiero la verdad sin hipocresía".

-- LA ENTREVISTA --

— ¿Qué hace ahora el profesor Reinaldo Tilguath en un torneo sabático? Me imagino que disfrutando de la familia...

Sí, disfrutar porque a veces no queda tiempo de compartir con ellos. Hay que aprovechar, estamos haciéndola de taxista, yendo a traer a mi hija a la escuela ya veces voy a traer a mi esposa. Aquí estamos disfrutando.

— Tilguath, yo siempre he tenido la curiosidad del origen de su apellido. Es bastante raro aquí en Honduras. ¿De dónde?

Mi mamá está nacida en San Marcos de Colón, la parte helada de Choluteca, de ahí es originario el apellido de nosotros. Creo que tiene una historia, pero no me la han contado bien (risas).

— Reynaldo, ¿en qué términos salieron de Olancho? Sabemos que hubo diferencias con el dueño.

Salí bien con ellos, con Don Samuel, con la licenciada. Le digo a la gente ya los jugadores que a veces hay que salir, ellos toman decisiones y yo las mías. Es irnos bien, porque no sabemos las vueltas de la vida, quizás vuelva a aparecer allá.

— Recuerdo que una vez dijo usted que con Samuel García tenían el mismo carácter, entonces mejor se hacía a un lado...

Sí había diferencias, pero Don Samuel es una gran persona, no puedo hablar mal de quien me trató bien. Chocábamos en reuniones de junta directiva, pero tratamos de no chocar mucho. Pero yo hablaba poco con él, lo hacía más con la licenciada, pero es un buen directivo.

— Y aparte, creo que el Olancho FC es un modelo de equipo a seguir porque no se escucha temas de deudas ni polémicas en torno a ello.

De los cinco equipos grandes, en cuestión económica están Olimpia, Motagua, Marathón, Real España y ahí viene Universidad Pedagógica y Policía Nacional, que no tienen ese tema económico.

— ¿Cuál sería el problema de los potros?

A veces uno quiere ser campeón, independientemente si llega a Policía o UPN. Me preparo para eso, con plantel amplio o poco. Pero cuando se convierte en obsesión, los resultados no se dan y cambian de entrenador cada año. Si el proyecto camina, hay que darle continuidad y no cortar. Olancho así es, hay una obsesión en ser campeón, pero creo que no es a la carrera, debe ser en el tiempo que Dios da la oportunidad.

— ¿Qué pasó con el acuerdo que tenía con Victoria, ya estaba todo finiquitado según entendimos?

Estuvimos hablando con Javier Cruz y con el director deportivo, para la posibilidad de poder ir a allá. Mucha gente me decía que se les debía a muchos jugadores, y uno piensa más en la familia y los compromisos. Pero fue decidido por el profe Hernán Medina. No estaba desesperado por dirigir, hubo otras oportunidades, pero soy de las personas que no me gusta ofrecer mi trabajo si hay entrenador en el cargo. Tengo ética en eso.

— Creo que en Liga Nacional ha hecho un buen trabajo, pero no está dirigiendo en Liga, ¿qué ha pasado?

Mirá, el torneo es bien atípico. Una vez me habló de Choloma antes de terminar la primera vuelta, pero les dije que apoyen a Chato Padilla en los dos partidos que venían y si no, me llaman. Les dije que no creían que descendieran porque de los que estaban peleando descenso eran los que mejor jugaban. Empató con Marathón, ganó a UPN y se levantó. Recordá que jugaban miércoles-domingo. Mi idea de juego es otra, más posible que no saquen resultados conmigo porque mi idea es otra. Al final no se concretó.

— Sí, pero a nivel de redes y prensa no se habla de Reynaldo Tilguath. ¿Crees que no tiene buena prensa?

No es que no tenga buena prensa, sino que no me gusta hablar cuando hay un compatriota ahí. Algunos periodistas lo comprometen a uno a dar respuestas. Respeto el trabajo de los entrenadores. Un equipo me llamó y me dicen "profe, después del partido nos sentamos", y pum, ganan. No insisto como otros. Yo estando en Olancho habían entrenadores que se ofrecían a directivos y llamaban. Milton Flores (presidente de Génesis) me decía que lo llamaban y yo le decía que cuando los resultados no llegaran, soy el primero en irme.

— El ser directo a veces trae muchos problemas, ¿cree que ese ha sido un pecado suyo en Liga Nacional?

Capaz puede ser uno, pero mientras pueda hacer lo correcto, lo haré. No me presto para cosas que no son. Siempre digo la verdad, sin afán de ofender porque no soy el dueño de la verdad. El periodista critica y yo doy entrevistas siempre, no en conferencias. Él ve el fútbol de una manera, yo de otra. No he tenido cruces fuertes con periodistas, pero prefiero la verdad sin hipocresía.

— Ahora mismo en Olimpia hay técnico con Eduardo Espinel, pero las informaciones dicen que a partir de junio buscarán nuevo entrenador. ¿Se postularía Reynaldo Tilguath para dirigir al Olimpia?

Hay que estar preparado independientemente del equipo. El sentimiento lo deja uno a un lado, entra lo profesional. Si ustedes se fijan Olimpia, jugando poquito le gana a los equipos. El problema no es Olimpia, son los demás equipos que no estamos haciendo mucho. O es que los jugadores de Olimpia son muy buenos, ayer en el Olimpia-Marathón, este muchacho Edwin Lobo siendo lateral derecho aparece de central en un clásico y jugó como si tuviera 200 partidos en Liga Nacional. Aceleró contra Marathón y ganó, contra Motagua jugó mejor y ganó. Si hablan de no seguir con el profesor, verán currículos y si estoy en lista, tendré que trabajar mucho más, porque equipo grande exige campeonatos.

— ¿Considera que el técnico hondureño no es valorado por los grandes clubes de la Liga Nacional?

Mira, eso es lo que critica a algunos directivos que solo ven para afuera, solo a los extranjeros. Uno se da cuenta de cosas que pasan en los equipos, pero no es ético decirlo. Los técnicos hondureños podemos manejar grupos grandes, pero creo que es falta de oportunidad y creer en el técnico nacional.

— Mencióname tres técnicos aparte de usted que podrían dirigir a los cuatro grandes o incluso en la selección, porque muchos decimos que el técnico nacional no está preparado.

Muchos lo critican, tiene muchos anticuerpos, pero Ramón Maradiaga te puede dirigir a un Olimpia. Otro buen entrenador que ha hecho cosas buenas con la U es el profe Salomón Názar; otro es Raúl Cáceres, con poco ahí está metiendo a Platense, habemos varios. Muchos dicen que no estamos preparados. Estuve en capacitación del seminario de fútbol de Conmebol vía online, actualizándonos. Hubiésemos querido estar allá en Paraguay, pero los gastos son muchos, lo hice así y nos actualizamos. Uno mira cosas y ahí uno ve que el fútbol de nosotros no hemos ni gateado.

— Tilguath, cree que un técnico al haber arraigado tanto a un equipo como jugador se le cierran las puertas, como usted y Nerlin Membreño, de quien pensé iba a tener una carrera prolífica como técnico.

Mira, fíjate que ahí uno no tiene que confundir profesionalismo con equipo. Si me preguntan y ustedes le preguntarán a los jugadores de los equipos que he jugado, al que más le quiero ganar es a Olimpia, no porque me ha dejado un premio extra, sino porque cuando le ganas a un grande, tus aspiraciones ya te ven diferente: 'este equipo le ganó a Olimpia, a Motagua, a Real España, a Marathón'.

A veces la gente vive del morbo, pero yo tengo buena relación con la gente del Real España, hablo con Emilio Izaguirre de Motagua; en una ocasión me preguntó por Rodrigo De Olivera y le dije que se llevara de ojos cerrados y también me preguntaron de Olimpia y no lo voltearon ni a ver, y mira ahora dónde está Rodrigo. Al final, cuando te ven trabajar, ven que uno es profesional; Yo no tengo compromiso con nadie, mi compromiso es con el equipo que me contrata.

— Con respecto a la pelea del torneo, ¿cómo la vislumbra Reynaldo Tilguath? Motagua líder, Olimpia con poco está peleando, Real España, Platense, Marathón a pasos lentos, ¿cómo ve el desarrollo en esta etapa final?

Si nos fijamos, los equipos más regulares han sido Real España y Motagua. Olimpia no anduvo tan bien, pero hoy se mete entre los dos, y Motagua ha sido más regular. La pelea va a ser entre esos tres: Olimpia, Motagua y Real España; Espero que no caigan en el mismo grupo, porque sería complicado, y Olancho ha venido bien, pero los jugadores de Olimpia, Motagua, Marathón y Real España son de otro nivel.

— Y ya están apareciendo los goles en Olimpia, al Marathón le escribió Jerry Bengtson ya...

Los jugadores importantes aparecen en esos partidos, yo no quiero que le metas cuatro goles a Policía, UPN o Juticalpa, sino a los grandes. Las probabilidades de jugar una final de los grandes es contra los mismos grandes, entonces en las instancias finales aparecen Bengtson, Oliveira, Eddie Hernández, Messiniti, Rubilio. Claro, Olimpia tiene que hacer un cambio generacional adelante, quizás el torneo siguiente no retengan jugadores y hagan reemplazo.

— Usted que ya sabe lo que es lidear con el tema del descenso, cómo se viven esos momentos, qué se le dice a los jugadores...

Siempre les digo a los jugadores: piensen en no pelear descenso, es más tranquilo pensar en ser campeón, porque pelear descenso es más difícil, los pensamientos te fallan, decís 'y si me equivoco' y dices 'no le ganamos a nadie y perdemos categoría' y aquí descender es lo peor del mundo para el jugador y entrenador, aquí te matan. Ayer Victoria invitó a dos equipos más al descenso, no solo es Choloma, ya se metió al Policía y Juticalpa FC.

— ¿Qué pasa con Caleb? ¿Dónde está jugando tu hijo?

Después que se vino para Comayagua, decidió no seguir jugando, está estudiando Administración de Empresas y le dije que estudiara. Iba a ir a un equipo, pero no pagano; no todos los clubes del ascenso son responsables, te puedo hablar de Estrella Roja, Arsenal, Savio, Parrillas One y Leones que pagan, esos son los más equipos que buscan protagonismo al ascender, son serios y aspiran a Primera División. Aquí los clubes no pagan y terminas peleando con los equipos.

— Mejores tres jugadores que ha dirigido Reynaldo Tilguath, ¿cuáles son?

Me quedo con Roberto Moreira, leal, un tipo trabajador y que siente la camiseta. Otro que me alegra verlo bien es Óscar Discua y mirará, se quedó en Motagua. También el caso de Alejandro Reyes, que lo tuvimos en Génesis, destacó y se fue a Costa Rica, son jugadores diferentes y me alegra verlos bien.

— Ya sea en su época o en la contemporánea, ¿qué futbolista pensó que la iba a romper y se estancó?

Creí que Ramón Núñez iba a ser de los mejores, lo miré y dije que era diferente, se fue a Cruz Azul y no pasó, llegó a un grande, era diferente.

— ¿Jugador que le sorprendió a Reynaldo Tilguath por sus condiciones?

Walter Hernández, el zurdo.

— Tres jugadores con mucho futuro en Honduras, jóvenes de la Liga Nacional que puedan dar el salto o llegar a ser seleccionados.

Mirá Roca, ponele mucha atención a este muchacho del Motagua, al cinco de ellos, Carlos Palma; Mike Arana del Real España es muy interesante, y por último Jefryn Macías.