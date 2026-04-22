El español, una lengua viva que evoluciona con sus hablantes

Honduras

Para profundizar en su historia, transformación y desafíos actuales, conversamos con Marco Antonio Madrid , poeta, ensayista y docente hondureño, licenciado en Letras por la UNAH, cuya obra incluye títulos como "La blanca hierba de la noche", "La secreta voz de las aguas", "Palabras de acerada proa" y "De la llama, otro fuego".

En el marco del Día del Idioma Español , que se conmemora cada 23 de abril, la reflexión sobre el valor, la evolución y la vigencia de esta lengua cobra especial relevancia en un mundo marcado por la globalización y la tecnología. Con más de 500 millones de hablantes nativos, el español es uno de los idiomas más influyentes a nivel global.

1. ¿Por qué se celebra el Día Mundial del Idioma Español y qué representa esta fecha en la actualidad?

Se celebra el día mundial del idioma Español y se conmemora (se tiene o se guarda en la memoria) la muerte de Cervantes uno de los escritores más ilustres de nuestro lengua. ¿Por qué se celebra? Porque somos uno de esos 21 países que tienen como lengua oficial el Español y porque usted y yo, y quizá muchos de los que lean esta nota, somos parte de esos más de 500 millones de personas que tuvieron en los dulces sonidos o fonemas del Español sus primeras abstracciones.

Recordemos que, si tomamos como punto de partida el número de hablantes, el Español, como lengua materna, tan sólo es superada por el Chino Mandarín. Que en el contexto cultural ocupamos la tercera posición a nivel mundial en lo referente a medios de comunicación. Que somos la tercera lengua más usada en internet. Que a nivel de negocios el Español ocupa el tercer lugar como lengua oficial de trabajo en el sistema de las Naciones Unidas y que el nuestro es uno de los idiomas más estudiado como segunda lengua en el mundo.

Si echamos un vistazo retrospectivo de manera diacrónica a la lengua Española hasta llegar a nuestros días, encontramos que en ella se ha vertido ciencia, filosofía, técnica, religión, arte y, sí, sobre todo, poesía. La celebración está justificada.

2. ¿Cómo ha evolucionado el español en los últimos años, especialmente con el impacto de las redes sociales y la tecnología?

Una lengua es por antonomasia el instrumento más perfecto de comunicación con la que cuenta el ser humano. En ese sentido, su crecimiento o evolución lo determina el contexto social. En estos tiempos signados por la tecnología nuestro idioma (lo dicen las estadísticas) se posiciona como una de las lenguas con mayor expansión en el mundo.

3. Desde su perspectiva como docente y escritor, ¿se está deteriorando el uso del idioma o simplemente está transformándose?

Un idioma puede degenerar en un dialecto, debemos de tomar en cuenta que los conceptos de dialecto y lengua son muy elásticos o imprecisos, pero una de los conceptos más exactos, si se quiere, es el hecho de que una lengua tiene un modelo en la oralidad y en la escritura, un ideal de expresión que no la tiene un dialecto.

Los escritores son los modelos de una lengua, los poetas y creadores literarios (por eso se conmemora la muerte de Cervantes como día del idioma Español) vienen a crear una especie de genotipo que se convierte para las futuras generaciones en un contexto cultural de identidad o fenotipo. A su vez, estas nuevas generaciones, crean con su poesía y literatura un nuevo genotipo que lleva la huella de lo heredado, y así, en una cadena de siglos, los poetas y escritores van potenciando o quintaesenciando la lengua hasta transformarla en algo mucho más que un rústico instrumento de comunicación.

Entendido de esta forma creo que la lengua Española se transforma no se deteriora. Debemos de comprender que la lengua la hace el hablante, el pueblo, y que la academia preserva y aconseja o sugiere el uso universalmente aceptado en una lengua, esto para ir evitando o demorando la atomización de la lengua. Esto sucedió con el Latín en la Edad Media. Este fenómeno de la atomización precede a la muerte de una lengua. El Español, en aquellos entonces lengua Castellana, fue un fragmento, un dialecto derivado del Latín que evolucionó a lengua.