Incendio en subestación eléctrica deja sin energía a varias colonias de Choloma

Choloma, Cortés.

Un incendio se registró en la subestación de energía ubicada en la colonia Bella Vista, sector Jardines del Campo, en Choloma, generando preocupación entre los habitantes de la zona.

Debido al siniestro, varias colonias del municipio permanecen sin suministro de energía eléctrica, lo que ha afectado tanto a viviendas como a comercios. Equipos de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a áreas cercanas.