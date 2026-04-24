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Incendio en subestación eléctrica deja sin energía a varias colonias de Choloma

El siniestro se registró en la colonia Bella Vista, sector Jardines del Campo, dejando a múltiples sectores sin energía mientras equipos de emergencia trabajan en la zona

Incendio en subestación eléctrica deja sin energía a varias colonias de Choloma

Fuerte incendio en subestación de Bella Vista provoca apagón en distintos sectores de Choloma.
Choloma, Cortés.

Un incendio se registró en la subestación de energía ubicada en la colonia Bella Vista, sector Jardines del Campo, en Choloma, generando preocupación entre los habitantes de la zona.

Debido al siniestro, varias colonias del municipio permanecen sin suministro de energía eléctrica, lo que ha afectado tanto a viviendas como a comercios. Equipos de emergencia se desplazaron rápidamente al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a áreas cercanas.

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Hasta el momento, las causas del incendio no han sido establecidas, mientras las autoridades correspondientes realizan las investigaciones pertinentes. Asimismo, personal técnico trabaja en la evaluación de los daños y en las labores necesarias para restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.

Las autoridades han recomendado a la población mantener la calma y tomar precauciones mientras continúan las labores en la zona afectada.

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Redacción La Prensa
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